La mitad de los jóvenes menores de 35 años emancipados vive de alquiler, según Funcas

Archivo - Anuncio de viviendas en alquiler. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de la mitad de los jóvenes menores de 35 años emancipados en España vive de alquiler y los hogares jóvenes deben dedicar un 35% de su presupuesto a pagar la renta, un porcentaje que ha aumentado notablemente en los últimos años, especialmente en las grandes áreas urbanas.

Así se puede extraer del último número de 'Cuadernos de Información Económica', publicación editada por Funcas, en el que el autor Desiderio Romero muestra que el alquiler es un fenómeno urbano: seis de cada diez hogares residen en municipios de más de 100.000 habitantes.

Asimismo, el autor explica que las dificultades de acceso para los jóvenes, el encarecimiento sostenido de los precios y el creciente peso de la vivienda en el debate político europeo revelan una tensión entre oferta, demanda y expectativas que ha desplazado la preocupación por el exceso de crédito.

En su artículo, José García Montalvo expone que, aunque algunos indicadores --como el crecimiento de los precios o el volumen de transacciones-- recuerdan al periodo previo a 2008, el contexto actual presenta diferencias importantes, ya que el crédito crece de forma mucho más moderada y el principal problema parece residir en el déficit estructural de vivienda nueva frente al ritmo de formación de hogares.

Por su lado, el autor Francisco Rodríguez compara las políticas de vivienda aplicadas en distintos países europeos desde comienzos de siglo y señala que las medidas con efectos más duraderos son aquellas que actúan sobre los factores que limitan la oferta: la disponibilidad de suelo, la lentitud de los procesos de licencias urbanísticas y la seguridad jurídica de los promotores y propietarios.

Según el autor, medidas adoptadas con el objetivo de mejorar la asequibilidad, como los controles de alquiler o los subsidios a la demanda, pueden generar efectos adversos a largo plazo.