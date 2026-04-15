El plan de pensiones de la construcción paga sus primeras prestaciones a 3.178 jubilados

Sector de la construcción - UGT FICA

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción ha abonado las primeras prestaciones a 3.178 personas trabajadoras jubiladas, dos años después de su puesta en marcha.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), UGT FICA y CCOO del Hábitat destacan que el plan ha superado las expectativas iniciales y subrayan que, además de la jubilación, cubre contingencias derivadas de incapacidad y fallecimiento.

El número de participantes supera ya las 812.000 personas trabajadoras, mientras que las empresas adheridas se sitúan por encima de las 80.000, lo que representa prácticamente el total del sector.

El saldo neto del plan asciende actualmente a 316 millones de euros. Asimismo, tras el acuerdo para implantar desde enero de 2026 la contribución por todas las personas trabajadoras del sector, se prevé un incremento de los derechos consolidados.

Este Plan constituye un ejemplo de éxito del diálogo social sectorial en España basado en la voluntad de la patronal y sindicatos de mantener un diálogo social constructivo, que ofrece certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

El plan se puso en marcha en un contexto de transformación del sector y necesidad de atraer talento, avanzar de manera conjunta y fortalecer un sector esencial para el desarrollo económico, el bienestar social y la modernización del país.