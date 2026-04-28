PP, Vox y Junts ratifican que tumbarán el decreto de prórroga de contratos de alquiler

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes, 28 de abril, el decreto ley qu - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP, Vox y Junts han ratificado este martes que votarán 'no' en el Congreso de los Diputados al decreto ley de vivienda, que incluye la prórroga de un máximo de dos años de los contratos de alquiler que vayan a vencer este 2026 y 2027 y el límite del 2% para la actualización anual de las rentas de alquiler aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias derivadas por el conflicto en Irán, por lo que la medida decaerá esta tarde.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de defender el decreto ley esta tarde en el Pleno del Congreso, donde ha asegurado que la prórroga de los alquileres es una solución "concreta, razonable y con la que no pierde nadie", además de que cuenta con el apoyo de un 74% de la población, independientemente de la ideología y las opciones políticas.

"Dos tercios del electorado del Partido Popular, también de Vox, apoyan esta medida. Más de la mitad del electorado afirma que se replantearían su voto en el caso en el que el partido político en el que han confiado votara en contra de esta medida", ha expuesto el ministro de Consumo, que ha asegurado que las fuerzas políticas que voten que 'no' a esta medida deberán explicar por qué han dejado a casi tres millones de españoles "a su suerte".

Durante el debate, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha calificado la prórroga de los alquileres de "propaganda" y ha justificado su 'no' al texto debido a que es "jurídicamente muy defectuoso".

Asimismo, ha asegurado que el límite del 2% a la actualización de las rentas es una decisión "absolutamente arbitraria" y han cuestionado el criterio económico que ha seguido el Gobierno para marcar ese tope.

"No están resolviendo nada. Solo maquillan una situación que toda la sociedad está viendo que empeora cada día que pasa. Por eso este decreto no es una solución. Es jurídicamente defectuoso, económicamente incoherente y socialmente ineficaz. Por todos estos motivos y no por sectarismo, nosotros no podemos dar nuestro voto para poder convalidarlo", ha expuesto.

Por su lado, el diputado de Vox, Carlos Hernández, ha responsabilizado al Gobierno del encarecimiento de la vivienda por no incrementar la oferta y ha asegurado que el decreto "aplaza y agrava" el problema de la vivienda en España porque es "pan para hoy y hambre para mañana".

"Este cambio regulatorio repentino, esta nueva arbitrariedad, incrementará la desconfianza de muchos arrendadores, lo que llevará a una retirada masiva de unidades del mercado", ha afirmado Hernández, que ha exigido al Ejecutivo que se deje de "chapuzas", permitan construir y cierren las fronteras para limitar la demanda de vivienda, también a los grandes fondos.

El diputado del PP, Daniel Pérez, ha reprochado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no haya estado en la defensa del decreto ley, una crítica que ha sido compartida por miembros de Sumar, y ha asegurado que este debate se produce porque "Pedro Sánchez tenía que ceder para mantenerse en el poder un día más" y no porque el PSOE lo considere necesario.

"Lo que hoy traen aquí no es política de vivienda, es improvisación, propaganda y supervivencia política", ha expuesto, a la vez que ha acusado al Gobierno de "anunciar más planes de vivienda, que viviendas entregadas".

Por su lado, el PNV ha reiterado que se abstendrán en la votación del decreto ley alegando que las dos medidas contenidas - la prórroga y el tope del 2% -- no se han negociado previamente y es incompatible con la prórroga del artículo 10 de la ley de arrendamientos urbanos introducida por la Ley de Vivienda.

BUSTINDUY: "NO TIENEN NI UN SÓLO ARGUMENTO PARA VOTAR EN CONTRA"

El ministro de Consumo ha asegurado que los grupos políticos no tienen "ni un sólo argumento" para votar en contra de este decreto, que brinda "estabilidad" a las familias frente al encarecimiento de hasta un 50% de los contratos de alquiler que vayan a decaer este 2026 y 2027 y que los hogares "no podrán asumir".

El ministro ha cargado contra la campaña "deshonesta" que se ha desarrollado estas semanas en relación al decreto ley, enfrentando los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuando "no son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50% y, si no puedes pagarlo, a la calle" sino un grupo de grandes tenedores, inversores "sin escrúpulos" y corporaciones financieras.

"Seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar. Apenas 13 grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler. Hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de 50 pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, mientras los grandes tenedores, los que poseen más de 10, han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces", ha señalado.

Así, ha recalcado que la prórroga del alquiler no supone costes para los propietarios, ya que la única pérdida será para aquellos que pensaban subir el alquiler un 60% y especular con la vivienda, a la vez que permite mantener la oferta de alquiler, evitando que los inmuebles se destinen a otros usos como pisos turísticos ilegales o alquileres temporales fraudulentos, mientras que se limita la aspiral alcista de encarecimiento de los alquileres.

"La prórroga ofrece una solución inmediata a casi tres millones de personas. Tumbarla deja a esa gente a la intemperie para blindar el interés y el negocio de quienes hoy les están asfixiando", ha expuesto.

Ante la previsible caída de la medida, el ministro de Consumo ha pedido que el debate sirva para reunir la voluntad suficiente para desde "mañana" se vuelva a traer esta medida y un programa ambicioso de vivienda para resolver el problema de acceso.

RUFIÁN ENSEÑA UN BILLETE DE 50 EUROS Y ESPETA A JUNTS: "ESTA ES SU BANDERA"

Por su parte, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha cargado contra Junts por no respaldar la prórroga y ha enseñado durante el debate un billete de 50 euros asegurando que "esta es la bandera" que comparten con PP y con VOX.

"Esta es su bandera, la que comparten con PP y con Vox para fastidiar a casi tres millones de personas", ha trasladado Rufián, que ha acusado a Junts de no obedecer a los intereses de la gente que representan sino "a sus intereses particulares".