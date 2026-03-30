El precio medio de la vivienda escaló un 7,4% en 2025 y continuará con subidas relevantes este año, según ST

Archivo - Escaparate de anuncios de viviendas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en España continúa al alza, tras incrementarse un 7,4% interanual, hasta situarse en 2.085 euros por metro cuadrado a cierre de 2025, lo que supone el nivel más elevado desde diciembre de 2007, según el Informe de Tendencias de Vivienda Nueva y Usada elaborado por Sociedad de Tasación.

De cara a este año, aunque se prevé una moderación en el ritmo de crecimiento, los precios seguirán registrando incrementos relevantes, con un avance en torno al 7,2% interanual a mitad de año.

Por su parte, el volumen de compraventas se mantendría en niveles elevados -- en línea con el ejercicio anterior --, sin previsión de incrementos significativos adicionales, una evolución que estará condicionada por la trayectoria de los tipos de interés, la capacidad para ampliar la oferta de vivienda accesible y el contexto económico general, factores que determinarán el equilibrio entre demanda y oferta en el mercado residencial.

"La actividad del mercado se mantiene en niveles elevados, pero comienza a evidenciar ciertas limitaciones. Esta dinámica se aprecia especialmente en aquellas zonas donde la presión de la demanda sobre la oferta disponible es más intensa, lo que sigue impulsando los niveles de precios, a la vez que dificulta el acceso, pudiendo empezar a condicionar la evolución de la propia actividad", ha expuesto la 'senior advisor' y directora de instituciones de Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid registra el mayor incremento interanual del precio de la vivienda (+8,8%) y el valor más elevado, con 3.422 euros por metro cuadro. Le sigue Baleares (2.994 euros) y Cataluña (2.872 euros).

En el extremo opuesto, Extremadura presenta el nivel más bajo, con 1.024 euros por metro cuadrado. En términos generales, todas las comunidades superan los 1.000 euros por metro cuadrado, lo que refleja una subida generalizada de los precios en el conjunto del territorio, con especial intensidad en aquellas zonas con mayor presión de la demanda.

CASI OCHO AÑOS DE SALARIO ÍNTEGRO PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA

Según el informe, una persona necesita 7,8 años de salario íntegro para adquirir una vivienda media en España al cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 2% trimestral y del 3,6% interanual.

Por su parte, el Índice de Accesibilidad se sitúa en 84 puntos tras caer un 3,4%, por debajo del umbral de equilibrio (100), lo que refleja un empeoramiento de la capacidad de compra de los hogares.

El informe también muestra un ligero descenso trimestral del 0,7% en el Índice de Confianza del sector inmobiliario, hasta situarse en 58,7 puntos a marzo de 2026, frente a los 59,2 puntos del periodo anterior.

A pesar de esta caída, la evolución interanual se mantiene en positivo, con un avance del 2,8%. El Índice de Confianza del sector inmobiliario mide la percepción y expectativas de profesionales y consumidores sobre la situación del mercado.