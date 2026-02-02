El precio de la vivienda arranca el año con una subida del 20%, la más alta en 20 años, según Fotocasa

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en venta ha vuelto a alcanzar máximos en enero con un aumento del 0,6% en su variación mensual y un 20,4% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en España durante el pasado mes en 2.897 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, el portal inmobiliario ha situado el valor medio de la vivienda (tomando como referencia una vivienda de 80 metros cuadrados) en los 231.744 euros a lo largo del mes pasado, debido al incremento del valor interanual de este periodo del año, el más alto detectado en los últimos 20 años.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que esta nueva subida superior al 20% por segundo mes consecutivo supone "el mayor encarecimiento desde que Fotocasa elabora sus registros", y sitúa el precio medio a solo a un 1,9% de los máximos históricos de abril de 2007.

No obstante, Matos ha añadido que pese a la intensidad de las subidas, la situación no se trata de una burbuja inmobiliaria, sino del "mayor desequilibrio entre oferta y demanda jamás observado", pues la producción de obra nueva sigue siendo "insuficiente" para absorber la demanda de compra.

Las previsiones del portal apuntan a que el precio de la vivienda de segunda mano "marcará nuevo récord en los próximos meses", lo que "complicará todavía más la accesibilidad de los colectivos con rentas medias y bajas".

PRECIOS POR COMUNIDADES

Las 17 comunidades autónomas han incrementado el precio interanual en enero, con subidas interanuales superiores al 10% en Región de Murcia (27,1%), Andalucía (24,5%), Comunitat Valenciana (23,8%), Asturias (23,3%), Madrid (19,6%), Cantabria (19,0%), Canarias (18,6%), Baleares (14,4%), Galicia (14,0%), Cataluña (12,8%), País Vasco (11,4%) y Castilla-La Mancha (10,2%).

En cuanto al precio del metro cuadrado, el más caro se encuentra en Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto 5.293 euros por metro cuadrado en Baleares y 5.225 en Madrid; seguidas de País Vasco, con 3.684 euros por metro cuadrado; Canarias, con 3.325; Cataluña, con 3.246; Andalucía, con 2.775; Comunitat Valenciana, con 2.634; Cantabria, con 2.519; Asturias, con 2.233; Navarra, con 2.203; y Galicia, con 2.157 euros; todas ellas superando los 2.000 euros por metro cuadrado.