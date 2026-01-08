La producción de hormigón preparado subió un 12,3% en España el verano pasado hasta un récord de 14 años

Archivo - Vista general de una obra, en construcción - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La producción nacional de hormigón preparado alcanzó los 7,5 millones de metros cúbicos en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe publicado por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop).

Se trata del mejor registro trimestral desde 2011, es decir, de los últimos 14 años, y confirma una tendencia de crecimiento sostenido que ya se prolonga durante 11 trimestres consecutivos.

"Desde el ámbito empresarial se percibe que los niveles de producción podrían haber sido incluso mayores en buena parte del territorio, atendiendo a la cartera de obra existente, la velocidad prevista de ejecución y las necesidades estructurales de vivienda aún sin cubrir", precisa el director general de Anefhop, Carlos Peraita.

En el acumulado del año, la producción ascendió a 21,7 millones de metros cúbicos, frente a los 20,4 millones registrados en 2024, lo que representa un aumento del 6,5%. Asimismo, la media móvil de los doce meses anteriores se situó en 28,5 millones de metros cúbicos, con un crecimiento del 6,3%, el nivel más alto de los últimos trece años.

Por territorios, todas las comunidades autónomas presentaron crecimientos interanuales en el tercer trimestre, con la única excepción de Baleares. Destaca especialmente Andalucía, que lideró el crecimiento con un incremento del 31,4% frente al año anterior, impulsado por la fuerte actividad en Sevilla, Málaga y Granada.

También mostraron una evolución favorable la Comunidad Valenciana, con crecimientos relevantes en Castellón y Valencia motivados por la reconstrucción de la dana; y Castilla y León, que registró un aumento del 9%, apoyado en gran medida por la licitación estatal vinculada a infraestructuras ferroviarias.

En conjunto, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran cerca del 60% del crecimiento nacional del trimestre.

La evolución favorable del sector está estrechamente ligada al dinamismo de la licitación pública, que entre enero y octubre de 2025 alcanzó los 26.327 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo de 2024 y un 20% superior a 2023.

La obra civil continúa siendo el principal motor, representando el 56% del total licitado, aunque se observa también un crecimiento significativo en edificación.

Las grandes actuaciones en infraestructuras de transporte, movilidad urbana y proyectos estratégicos, junto con los efectos de la reconstrucción tras episodios climáticos extremos, están teniendo un impacto directo en la demanda de hormigón preparado.

PREVISIONES

Los datos adelantados de consumo de cemento, que muestran incrementos superiores al 15% en el cuarto trimestre, permiten anticipar un cierre de año positivo para el hormigón, con un crecimiento anual que podría situarse entre el 6% y el 7%, en función del ritmo efectivo de ejecución de las obras, según la patronal del sector.

Desde Anefhop se destaca que el sector afronta el final de 2025 y el inicio de 2026 con "realismo, prudencia y un moderado optimismo", apoyado en una cartera de obra relevante, pero condicionado por factores externos como el contexto macroeconómico, la evolución de los costes y la disponibilidad de recursos humanos.