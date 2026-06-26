Rodríguez critica el uso partidista de la derecha de la "inquiokupación" para generar "miedo y desafección"

1099794.1.260.149.20260626150118 La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este viernes el uso que la derecha española hace de la "inquiokupación" para generar "miedo y desafección" del sistema.

"Creo que los que no quieren resolver el problema se parapetan en la 'inquiokupación' para generar miedo y desafección", ha precisado Rodríguez durante su intervención en el seminario que realiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

En este sentido, la ministra ha explicado que es un problema que puede estar ocurriendo en algunos casos, pero que se trata de "allanamiento, impago o incumplimiento de contrato". "Ya sabemos lo que pasó en este país, uno de los más seguros del mundo, con el negocio de las alarmas. No hace falta crear nuevas designaciones para alentar los negocios de otros", ha reivindicado la mandataria.

De este modo, ha señalado que pese a que hay gente que lo sufre, y el estado debe estar presente para dar respuesta, no es principal problema de la cartera. "La edad de emancipación y capacidad de compra de la gente joven sí es el problema. No inventemos causas para hacer caja electoral ni económica de otros", ha manifestado la representante del ejecutivo.

Asimismo, Rodríguez ha reconocido que le "entristece mucho" cuando las Comunidades Autónomas del PP adoptan posturas contrarias al beneficio de los ciudadanos en materia de vivienda, pero ha aceptado que respeta a el poder autonómico, frente al que "no se puede hacer nada".

Así, en referencia al papel contrario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las políticas para favorecer la compra y alquiler asequible, ha confesado que espera que cuando "haya elecciones autonómicas los madrileños reaccionen".

"Esperamos que a través de una fiscalidad favorable --incentivo fiscal de hasta el 90% si se baja el precio de la renta un 5%-- para el propietario se produzca una rebaja en el precio del alquiler. Pero sin duda, si hay una comunidad que va contra corriente a la Ley de Vivienda es la de Madrid", ha admitido.

En esta línea, Rodríguez ha avanzado que Ayuso es la única que se atreve a, entre otras cosas, a hacer un llamamiento a los fondos inversores extranjeros para que compren "el bario salamanca". Mientras, ha señalado que en el resto de Europa y en España se está tratando de salvaguardar los intereses de los ciudadanos locales.

En cuanto a los precios contenidos, la ministra ha apuntado que "no congelar el precio del alquiler en Madrid depende de Ayuso y ella ha decidido que no lo quiere hacer".

VIVIENDAS ASEQUIBLES

Por último, la titular de Vivienda ha confesado que una vivienda asequible es aquella en la que se destina menos del 30% de los ingresos al alquiler. A su vez, ha defendido que no hay manera de competir con los salarios locales contra un inversor extranjero. Así, ha indicado que en el caso de la vivienda "solo quiere inversores que lo hagan en vivienda asequible".

"Se puede promover vivienda asequible siempre que no se priorice el interés económico sobre el social. El problema con los nuevos modelos de inversión es que tenemos que estar muy vigilantes especialmente sobre quienes conceden las licencias. Por ejemplo, se están convirtiendo casas de 4 habitaciones en nuevas de 7 mediante reformas, en las que la sala de estar se convierte en otro dormitorio y la cocina desaparece y queda solo la nevera", ha concluido Rodríguez.