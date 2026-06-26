La Seguridad Social destina en junio 28.432 millones a la paga ordinaria y la extra de las pensiones

La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio un total de 28.432 millones de euros a abonar la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas y la paga extraordinaria, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, se dedicaron 14.397,5 millones el abono de la nómina ordinaria, un 6,1% más que en junio de 2025 y nueva cifra récord mensual, y 14.034,8 millones de euros a la paga extra.

Según el Ministerio, más de 10,4 millones de pensiones (10.477.873) percibirán este mes ese doble abono (ordiario y paga extra), quedando fuera las pensiones que tienen las pagas extra prorrateadas en 12 nóminas mensuales o las que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional.

En total, la Seguridad Social abonó en junio casi 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de pensionistas. Casi tres cuartas partes de los 14.397 millones de euros destinados a la nómina ordinaria de junio fueron a parar a las pensiones de jubilación, a cuyo pago se dedicaron 10.559,6 millones de euros.

A pensiones de viudedad se destinaron 2.285,6 millones de euros de la nómina ordinaria, mientras que el pago de prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1.329,1 millones; el de prestaciones de orfandad, a 185,4 millones de euros, y el de las prestaciones en favor de familiares, a 38,6 millones.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE A 1.572,8 EUROS MENSUALES

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación, que cobran más de 6,5 millones de personas, aumentó en junio un 4,4% interanual, hasta los 1.572,8 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.550,8 euros.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 4,6% interanual, hasta situarse a 1 de junio de este año en 1.371,4 euros mensuales. La media de la paga extraordinaria para la pensión media asciende a 1.339,5 euros, según Inclusión.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General alcanzó en junio los 1.732,2 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.060,6 euros al mes.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 3.002,6 euros, y de 1.737,4 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad fue de 975,4 euros mensuales, mientras que la paga extraordinaria en esta modalidad es de 952,7 euros.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema fue de 1.652,7 euros de media, según los últimos datos disponibles (mayo). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación ascendió a 1.763 euros al mes.

AUMENTAN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

En los primeros cinco meses del año, último dato disponible, se han registrado 154.581 nuevas altas de jubilación y las jubilaciones demoradas representan ya el 12% del total de las nuevas altas, frente al 4,8% de 2019.

"Este cambio refleja el impacto de los incentivos a la demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de jubilación anticipada", indican desde el Ministerio de Seguridad Social.

Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. Por su lado, la media de tiempo de resolución de los expedientes, en mayo (último dato disponible) fue de 8 días para las pensiones de jubilación y de 9,8 días para las de viudedad.

PENSIONES DE CLASES PASIVAS

El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor en mayo (último dato disponible) fue de 739.447, lo que supone cerca de un 2% más en tasa interanual.

Por otra parte, la nómina mensual ascendió a 1.772,1 millones de euros en mayo, lo que supone un aumento de 98 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,9% más.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

Según el Ministerio, 1.574.146 pensiones en junio incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 72% corresponden a mujeres (1,13 millones de beneficiarias). El importe medio de este complemento fue de 76,9 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, casi el 24% corresponde a pensionistas con un hijo (372.418); el 50,5% a beneficiarios con dos hijos (795.528); el 17,6% lo percibe por tres hijos (277.364), y por cuatro hijos, el 8,2% (128.834).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija al mes por hijo, desde el primero. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.