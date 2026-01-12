Sumar descarta apoyar en el Congreso el decreto con ayudas fiscales a caseros anunciado por Sánchez

Archivo - El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha avanzado este lunes que el grupo plurinacional descarta apoyar el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conceder incentivos fiscales a aquellos propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler cuando renueven los contratos a los inquilinos.

Sánchez ha anunciado este lunes que el Gobierno enviará al Congreso un decreto ley con una bonificación fiscal completa en el IRPF para compensar a los caseros, de manera que con esa ayuda ganarían lo mismo que si incrementasen el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Para el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar el decreto, que también contempla medidas para regular el alquiler de habitaciones, se ha hecho "pensando en los rentistas". "Por tanto, no lo vamos a apoyar", ha dicho en declaraciones a los medios.

"Su propuesta es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", ha subrayado el diputado en un mensaje publicado en la red social X, donde también ha confirmado que la norma "no contará" con el apoyo de Sumar.

A renglón seguido, Ibáñez ha señalado que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la "subida masiva" en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España y que amenaza "la seguridad y el bienestar de la mayoría de familias".