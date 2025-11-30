Los visados de obra de vivienda nueva superaron las 100.000 unidades hasta septiembre, un 5,6% más

Archivo - Viviendas en construcción en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron las 100.327 unidades hasta septiembre, un 5,6% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 95.008 unidades, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogidos por Europa Press.

Solo en el mes de septiembre la concesión de visados de dirección de obra de vivienda nueva cayó un 9,25% en comparación al mismo mes de 2024, hasta las 10.077 unidades.

En los primeros nueve meses del año se concedieron 19.573 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un avance del 2,2% respecto al año previo, mientras que aumentó casi un 6,6% el número de visados para viviendas en bloque, con 80.714 unidades.

Asimismo, la estadística muestra que se registraron 40 visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque hasta septiembre, un 67,21% menos que igual periodo de 2024.

Los datos correspondientes solo al noveno mes del año contabilizaron 2.184 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un ligero 0,09% menos que igual mes de 2024; 7.889 para viviendas en bloque (-11,5%), y cuatro visados para otros tipos de edificios que no son ni vivienda unifamiliares ni en bloque, tres más que en 2024.

De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en septiembre fue de 192 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y 102,6 metros cuadrados para la vivienda en bloque.