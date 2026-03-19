Aege y Aelec piden eliminar el IVPEE, revisar la Operación Reforzada y extender exenciones y compensaciones

Archivo - Vista de una torre de alta tensión, a 23 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) han reclamado este jueves eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%, revisar la Operación Reforzada implementada tras el apagón del pasado 28 de abril o ampliar la política de exenciones y compensaciones.

Según se desprende de una nota de prensa conjunta, la guerra de Irán y su impacto en los mercados internacionales está generando una "notable inestabilidad" en los precios del gas natural, con su consiguiente afectación sobre la autonomía energética del país, pero también sobre la competitividad de la industria.

Así, ambas organizaciones han instado a adoptar "medidas estructurales", como la supresión del IVPEE, al entender que reducirá los costes energéticos para la industria, especialmente, la intensiva en electricidad.

Además, han pedido revisar las facturas de la factura eléctrica que no estén vinculadas directamente con el suministro en línea con las recomendaciones formuladas desde la Comisión Europea, así como modificar la Operación Reforzada que se adoptó tras el apagón por su dependencia del gas natural, hidrocarburo muy penalizado en el contexto bélico actual.

"Su eliminación generaría importantes ahorros a la industria, aliviando de forma directa los costes de producción industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las renovables", ha afirmado el comunicado.

Por otra parte, han reclamado revisar financiación de los costes de los mercados de operación del sistema eléctrico al asegurar que penaliza la rentabilidad de la industria vía restricciones técnicas. Aege y Aelec han propuesto estudiar soluciones regulatorias "más estables y previsible" para los cargos que mantienen el sistema eléctrico.

Por último, han abogado por recuperar la exención del 80% de los peajes a la industria electrointensiva a compensar por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y maximizar la compensación de emisiones de CO2 para los consumidores industriales expuestos al riesgo de fuga de carbono, lo que evitaría "la brecha existente en los costes de producción con los países de nuestro entorno y fomentaría [...] la electrificación".