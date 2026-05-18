La bombona de butano baja un 5,87% a partir de este martes, hasta los 15,39 euros

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano bajará un 5,87% a partir de este martes con respecto al precio fijado en la última revisión, hasta los 15,39 euros, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la disminución de esta última revisión se debe a la reducción del IVA al 10% y la supresión del Impuesto de Hidrocarburos que establece temporalmente el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que son independientes del límite del 5%, al alza o a la baja, establecido para el butano.

Así, estas medidas compensan el ascenso de la cotización de las materias primas (+74,5%) y del coste de los fletes (+39,8%), así como la depreciación del euro frente al dólar (-1,2%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con la fórmula aprobada en la orden IET/389/2015.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 12%.