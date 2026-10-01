Bruselas alerta de una "crisis mundial" de precios de la energía y admite costes "extremadamente altos"

Archivo - Bandera de la UE - Robert Michael/dpa-Zentralbild/d - Archivo

BRUSELAS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha alertado este jueves de que existe actualmente una "crisis mundial de precios de la energía", derivada de los conflictos simultáneos en Ucrania y Oriente Próximo, que afecta tanto a la Unión Europea como al resto del mundo, con el petróleo, el gas y el diésel en niveles elevados respecto a sus medias históricas, aunque ha descartado por el momento problemas concretos de suministro en el bloque.

"En estos momentos estamos en una crisis mundial de precios de la energía, que está afectando no solo a la Unión Europea, sino a todo el mundo", ha señalado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en una rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario en Bruselas.

En este sentido, ha incidido en que existe actualmente una "crisis de asequibilidad" por unos costes energéticos "extremadamente altos", si bien "por el momento no hay ningún problema de suministro" y la UE no registra "ninguna escasez concreta de diésel o gas". "Es crucial distinguir entre la seguridad de suministro y el impacto sobre los precios", ha recalcado.

"No podemos decir en qué medida ha afectado cada cosa a los precios. Lo que está absolutamente claro y cualquiera puede ver es que tenemos varias crisis simultáneas, ya sea la guerra en Ucrania o, en Oriente Próximo, el cierre del estrecho de Ormuz. Es evidente que todo esto está contribuyendo a los altos precios que estamos viendo y que es importante abordar las causas profundas de todos estos acontecimientos", ha señalado.

CONTACTOS CON EEUU POR LAS RESERVAS DE DIÉSEL

Ante esta situación, Bruselas ha confirmado que mantiene contactos de "alto nivel" con la Administración estadounidense sobre la situación del mercado del diésel, al tiempo que coordina con los Estados miembro los posibles pasos a seguir.

"Estamos en contacto muy estrecho para coordinarnos con nuestros Estados miembro sobre cómo avanzar y, por otra vía, también mantenemos contactos de alto nivel con la Administración de Estados Unidos", ha explicado Itkonen, quien ha señalado que se están produciendo "muchas llamadas" y "muchas reuniones".

La Comisión ha recordado que la participación en una eventual liberación de reservas coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) es voluntaria para los países y que el papel del Ejecutivo comunitario consiste en coordinar la posición de las capitales del bloque.

En este contexto, Bruselas ha apuntado a la reunión que el consejo de gobierno de la AIE celebrará este viernes como la próxima cita clave para abordar la situación, después de que el grupo de coordinación del petróleo de la UE analizara esta semana la evolución del mercado y las reservas disponibles.