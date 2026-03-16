Bruselas rechaza reanudar las compras de energía rusa y avisa: "No volveremos a importar ni una molécula"

Archivo - El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jrgensen, habla durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.- Valentine Zeler/European Commiss / DPA - Archivo

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha rechazado este lunes la posibilidad de reanudar las compras de energía procedentes de Rusia después de que el primer ministro belga, Bart De Wever, sugiriera este fin de semana que Europa podría replantearse sus relaciones energéticas con Moscú en caso de alcanzarse un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"En la Unión Europea hemos decidido que no queremos importar energía rusa", ha afirmado el comisario a su llegada al Consejo de Energía celebrado en Bruselas, donde los ministros abordan el actual repunte de los precios energéticos y posibles respuestas comunitarias.

Preguntado por las recientes declaraciones del mandatario belga, Jorgensen ha defendido que la UE debe mantener la misma línea y seguir avanzando en la eliminación progresiva de los combustibles procedentes de Moscú.

En su opinión, es "extremadamente importante" que el bloque mantenga esta estrategia, ya que durante años Europa dependió en exceso del suministro energético ruso, lo que, según explica, permitió al Kremlin utilizar la energía como instrumento de presión política.

"Europa no puede contribuir indirectamente a financiar la brutal e ilegal guerra de Rusia. Durante demasiado tiempo hemos dependido de la energía rusa, lo que ha permitido a Putin chantajearnos con la energía y utilizarla como arma contra nosotros. Estamos decididos a mantener el rumbo en estas cuestiones", ha remarcado.

Por ello, ha defendido que el bloque comunitario debe evitar repetir los errores del pasado y mantener el rumbo en su política energética. "La señal es muy clara: en el futuro no importaremos ni una sola molécula de Rusia", ha subrayado.

Más allá del debate sobre Rusia, el comisario ha reconocido que la Unión sigue afectada por los altos precios de la energía en los mercados internacionales, aunque ha subrayado que la situación actual es distinta a la vivida durante la crisis energética de 2022.

"No tenemos un problema de seguridad de suministro, pero sí un problema de precios", ha explicado, al tiempo que ha destacado que la UE se encuentra ahora "en una situación mucho mejor" gracias a la diversificación de proveedores, el aumento de las energías renovables y las reformas adoptadas tras la crisis energética.

En este contexto, el responsable comunitario ha indicado que la Comisión analizará con los ministros de Energía la gravedad de la situación y estudiará posibles respuestas a corto plazo, aunque ha evitado adelantar el contenido concreto de las iniciativas que podrían plantearse.

"Estamos analizando distintos tipos de medidas", ha señalado, si bien ha matizado que se trataría de actuaciones "específicas y de corto plazo" y no de cambios estructurales en el sistema energético europeo.

Asimismo, ha defendido mantener el actual diseño del mercado eléctrico europeo, reformado recientemente, al considerar que ha contribuido a reforzar la resiliencia del sistema frente a las crisis energéticas.

"Tenemos un interés muy claro en mantener el diseño actual del mercado eléctrico", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que el sistema marginalista permite garantizar tanto la seguridad de suministro como el funcionamiento eficiente del mercado.

SUECIA TAMBIÉN MARCA DISTANCIAS CON DE WEVER

Por su parte, la titular de Energía de Suecia, Ebba Busch, ha rechazado también cualquier posibilidad de retomar las relaciones energéticas con Moscú y ha insistido en que la UE no debe volver a depender del gas ruso pese al actual contexto de precios elevados.

"Rusia está matando a civiles inocentes en Ucrania cada semana. No compraremos gas ruso ni financiaremos la maquinaria de guerra rusa", ha subrayado la ministra, que ha advertido de que volver a depender del gas ruso supondría un grave error estratégico para Europa.

En su opinión, si la UE respondiera a la actual crisis energética reforzando de nuevo su dependencia, el bloque correría el riesgo de perder su rumbo político y moral. "La Unión Europea es una unión de valores y en esta situación debemos demostrar carácter y firmeza", ha señalado.

Su homólogo belga, Mathieu Bihet, sin embargo, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de De Wever, aunque sí ha defendido la necesidad de "crear capacidades de producción de energía en suelo europeo", así como el impulso de la energía nuclear como posible vía para abaratar los precios y garantizar el suministro.

"Acogemos favorablemente la nota sobre los SMR (pequeños reactores modulares) de la Comisión Europea y las declaraciones de la presidenta la semana pasada en la cumbre europea de energía nuclear en París, donde afirmó que fue un error estratégico abandonar la energía nuclear y pasar página sobre ella", ha afirmado.