Bruselas rechaza un veto de EEUU a las exportaciones de diésel y avisa de que dañaría la confianza como socio

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BRUSELAS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha rechazado este viernes una eventual prohibición de Estados Unidos a las exportaciones de diésel y ha advertido de que una medida de este tipo dañaría la confianza de la Unión Europea en Washington como socio "fiable", en un momento en el que Bruselas mantiene contactos con los Estados miembro y sus socios ante la escalada de los precios de la energía.

"Rechazamos completamente cualquier prohibición sobre el diésel. Una prohibición no sería beneficiosa. Socavaría nuestra confianza en Estados Unidos como un socio fiable", ha señalado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, que ha asegurado que la UE está preparada para una "acción colectiva" en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a la que corresponde organizar una posible liberación de reservas.

Bruselas ha indicado, sin embargo, que por el momento "no se ha tomado ninguna decisión" sobre ello y ha explicado que, si la institución internacional optara por esta medida --como ya se acordó el pasado mes de marzo--, el Ejecutivo comunitario se encargaría de articular una posición común entre los Estados miembro.

En paralelo, la Comisión ha reiterado que mantiene una "intensa coordinación" tanto con las capitales como con la Administración estadounidense y otros socios para abordar la situación energética, que este viernes ha llevado también a Bruselas y a los Veintisiete a reunirse en el marco del Grupo de Trabajo sobre la Unión de la Energía, aunque Bruselas ha evitado revelar los detalles de las discusiones.

Los contactos continuarán también a nivel internacional, después de que Francia, que ostenta este año la presidencia del G7, haya trasladado su intención de convocar "lo antes posible" una videoconferencia de los líderes del grupo para coordinar las medidas destinadas a aliviar la presión sobre los costes y garantizar el suministro de petróleo crudo y productos refinados tanto entre los países del G7 como a nivel mundial.

"Hay esfuerzos de coordinación que están teniendo lugar dentro de la UE y también fuera de la UE, simplemente porque esta es una situación que no afecta solo a los países de la UE, sino a todo el mundo", ha explicado Bruselas, que ha enmarcado la eventual cita del G7 en los esfuerzos para coordinar posiciones con vistas a "reducir los precios de la energía".

El Ejecutivo comunitario ha defendido además que estos trabajos no responden a las últimas advertencias de Estados Unidos y ha asegurado que lleva meses vigilando la evolución del mercado energético junto a los Estados miembro, en un contexto en el que desde finales de febrero los precios del gas en Europa han aumentado un 140% y los del diésel se han duplicado, con consecuencias tanto para los ciudadanos como para la industria.

"Estas reuniones que hemos estado celebrando no tienen nada que ver con las recientes indicaciones, amenazas, como quieran llamarlas. Esto es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y durante meses", ha defendido la portavoz comunitaria, Paula Pinho, tras rechazar que una eventual respuesta conjunta a través de la AIE pueda interpretarse como una cesión ante la presión de Washington.

Preguntada por cómo respondería la UE si Washington llega a imponer el veto a las exportaciones de diésel, la Comisión ha evitado anticipar represalias y se ha limitado a señalar que habrá que esperar a los próximos pasos.

"Rechazamos cualquier prohibición sobre el diésel. No sería beneficiosa para nadie. Ahora daremos los siguientes pasos de manera coordinada dentro de la Unión Europea y con nuestros socios", ha señalado Bruselas, que ha añadido que las conversaciones continúan y que "la UE estará unida pase lo que pase".

SUMINISTRO ESTABLE PERO "CRISIS DE ASEQUIBILIDAD"

Pese a la fuerte subida de los precios, Bruselas ha pedido a los ciudadanos europeos que no estén preocupados por el abastecimiento y ha señalado que el Grupo de Coordinación del Petróleo concluyó esta misma semana que no existe por el momento un problema inmediato de seguridad de suministro en la Unión.

"Los suministros son estables por el momento", ha asegurado la Comisión, que ha vuelto a diferenciar la situación del abastecimiento de la evolución de los precios y ha reiterado que la UE afronta actualmente una "crisis de asequibilidad" por el elevado coste de la energía.

Bruselas ha avanzado que trabaja en medidas para hacer frente al elevado coste de la energía y que dará a conocer "a su debido tiempo" sus propuestas, mientras mantiene abierto el seguimiento del mercado con los Estados miembro. En este contexto, la próxima reunión del Grupo de Coordinación del Petróleo está prevista para el 15 de octubre, aunque la Comisión está dispuesta a adelantarla si fuera necesario.