Bruselas ve "manejable" el impacto energético del conflicto en Oriente Medio y descarta riesgos de suministro

Archivo - El buque CRIUS, antes de recibir una carga de petróleo, a 5 de marzo de 2023, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea considera que el impacto del conflicto en Oriente Medio en los mercados energéticos europeos es "manejable" y no plantea por ahora riesgos para el suministro, pese a la volatilidad provocada por la suspensión del transporte a través del estrecho de Ormuz.

Es la conclusión que el Ejecutivo comunitario ha extraído de la primera reunión del nuevo grupo de trabajo de la Unión Energética sobre Seguridad, convocada para evaluar la evolución del sector ante la escalada de tensiones en la región.

"La volatilidad refleja incertidumbre más que realidades del mercado", ha señalado la Directora General de Energía de la Comisión, Ditte Juul Jorgensen, quien ha insistido en que la UE está preparada para afrontar posibles perturbaciones pese a su elevada dependencia como importador neto de energía.

En este sentido, Bruselas ha recalcado que "no existen actualmente preocupaciones sobre la seguridad del suministro", ya que el abastecimiento europeo tanto de petróleo como de gas "está diversificado" a escala global, lo que, según el Ejecutivo comunitario, permite gestionar la exposición del bloque a las actuales tensiones geopolíticas.

De la misma forma, la Comisión ha señalado que los precios del gas en el índice de referencia europeo TTF se han estabilizado por ahora en torno a los 50 euros por megavatio hora, tras la volatilidad registrada en los mercados energéticos en los últimos días.

La responsable comunitaria ha reconocido además que, aunque los niveles de almacenamiento de gas se sitúan en niveles relativamente bajos tras un invierno frío, "hay tiempo suficiente" para rellenar las reservas durante los próximos meses.

La Comisión recuerda que la UE cuenta con 100.000 millones de metros cúbicos de capacidad estratégica de almacenamiento de gas, a lo que se suma una capacidad de regasificación de gas natural licuado (GNL) que alcanza los 250.000 millones de metros cúbicos y que actualmente se utiliza solo a la mitad.

Por otro lado, Bruselas ha indicado que continúa utilizando la Plataforma Energética de la UE, creada al inicio de la crisis energética en 2022, y mantiene contactos con socios internacionales como Japón y Corea del Sur, así como con países proveedores y actores del sector energético.