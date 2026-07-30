Los carburantes acumulan un encarecimiento del 15% y harán de la operación salida la más cara desde 2023

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha encadena esta semana su cuarta subida consecutiva y acumula ya un encarecimiento de más del 15%, tras decaer la rebaja del IVA al 10% a principios de este mes, lo que ha llevado a la gasolina y el diésel a registrar sus precios más caros para una operación salida de vacaciones de agosto desde 2023.

En concreto, en el precio medio del litro de gasolina, se ha incrementado esta semana casi un 4% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,644 euros, consolidándose así en máximos desde la semana del 23 de marzo.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,722 euros, tras encarecerse un 6,16% con respecto a la semana pasada, y se sitúa en niveles de principios de mayo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolida así después de que el pasado 29 de junio, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que supone una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos a partir de este 1 de agosto y cinco céntimos en septiembre.

La rebaja en la fiscalidad de los carburantes había llevado a que encadenaran cinco caídas y a que acumularan un descenso de hasta el 11% para el diésel y a tocar mínimos anuales para la gasolina.

Además, la subida de los carburantes de estas semanas se produce a rebufo de la volatilidad en los precios del petróleo ante la inestabilidad por el conflicto en Oriente Medio.

De esta manera, los carburantes registrarán sus precios más altos desde 2023 para una primera fase de la operación salida de vacaciones de agosto, en la que desde este viernes hasta el próximo domingo la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 5,6 millones desplazamientos por carretera. En el caso solamente del gasóleo, habría que retroceder hasta 2022 para encontrar unos precios superiores a los actuales por estas fechas del año.

Agosto es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra, con un total de de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes.

No obstante, a pesar de los encarecimientos en estas cuatro últimas semanas, el precio medio del diésel se mantiene muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, 15,73 EUROS MÁS.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 94,71 euros, 15,73 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,98 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 90,42 euros, unos 8,53 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,89 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,941 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,995 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,011 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,049 euros.