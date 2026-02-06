La demanda de electricidad en España crecerá a un ritmo anual de casi el 2% hasta 20230, según AIE

Archivo - Tendido eléctrico protegido - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La demanda de electricidad en España creció "poco más del 3%" en 2025, tras un incremento del 2,3% en 2024, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipa un aumento promedio anual "de poco menos del 2%" entre 2026 y 2030, un ritmo de crecimiento "muy superior" al promedio del 0,4% registrado en la última década.

En un informe sobre el sector eléctrico, la AIE atribuye el mayor incremento de la demanda eléctrica en España durante 2025 al impulso procedente de la nueva actividad industrial, la electrificación de la calefacción industrial y residencial, el transporte y el aumento de la actividad turística.

De su lado, la producción de gas aumentó un 20%, mientras que la generación renovable creció alrededor del 1%, impulsada por un fuerte aumento del 12% en la energía solar fotovoltaica. En cambio, la producción eólica e hidroeléctrica disminuyó más del 5%.

A medio plazo, la AIE proyecta que la demanda de electricidad en España crezca a una tasa anual promedio de poco menos del 2% entre 2026 y 2030, muy superior al promedio del 0,4% registrado en la última década.

El consumo eléctrico se verá respaldado por la continuación de las principales tendencias de demanda en 2025. Durante el período previsto, la producción de hidrógeno verde también contribuirá al crecimiento de la demanda, aunque en menor medida, junto con otras tecnologías emergentes.

Asimismo, se prevé que la generación de energías renovables mantenga un fuerte impulso, con un crecimiento anual promedio superior al 8,5% durante el horizonte de previsiones. En este sentido, la generación de energía solar fotovoltaica y eólica aumentará alrededor del 13,5% y el 8,5% anual, respectivamente, entre 2026 y 2030.

"España sigue siendo un mercado sólido y diversificado para las energías renovables, con una cartera de proyectos récord", destaca la agencia adscrita a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), recordando que "el carbón prácticamente ha desaparecido del mix eléctrico", representando tan solo alrededor del 1% de la generación en 2025.

Por su parte, la expansión de las energías renovables continúa, especialmente la solar fotovoltaica, que añadió 6,9 GW en 2025 hasta alcanzar los 39,4 GW (excluyendo la capacidad de autoconsumo), mientras que la capacidad eólica aumentó 1 GW hasta alcanzar los 33,2 GW en el mismo período.

Además, la AIE destaca la aceleración del crecimiento del autoconsumo de activos solares fotovoltaicos distribuidos, cuya capacidad instalada total se estima en 8,7 GW a diciembre de 2025.

En cuanto a la energía nuclear, la AIE recuerda que, según el calendario actual de desmantelamiento, Almaraz I cerrará en 2027, seguida de Almaraz II en 2028 y Cofrentes y Ascó I en 2030, lo que dejará el parque nuclear español en 3 GW al final del período de proyección, aunque señala que "aún no se ha tomado una decisión definitiva".

APAGÓN E INTERCONEXIONES.

Por otra parte, la AIE afirma que el apagón del 28 de abril de 2025 atrajo la atención mundial sobre el sistema eléctrico peninsular y puso de relieve problemas que afectan cada vez más a muchos sistemas en la 'Era de la Electricidad', reforzando la importancia de la inversión en redes, la seguridad del suministro eléctrico y los desafíos de la integración de las energías renovables.

Asimismo, la AIE apunta que, si bien el progreso en las interconexiones transfronterizas con Francia sigue siendo una prioridad estratégica, la expansión de la capacidad de almacenamiento para apoyar la integración de las energías renovables variables está cobrando un fuerte impulso político.

De este modo, destaca que España ha reforzado su marco para el almacenamiento y la flexibilidad del sistema mediante una importante convocatoria de nuevos proyectos de almacenamiento y un Real Decreto que agiliza la hibridación y la tramitación de permisos, a la vez que refuerza las normas de operación del sistema, con el fin de contribuir al objetivo nacional de alcanzar los 22,5 GW de almacenamiento para 2030.

Asimismo, recuerda que el Gobierno ha iniciado la consulta pública de su plan de desarrollo de la red de transmisión para 2030, que prevé una inversión de alrededor de 13.600 millones de euros para dar cabida a mayores capacidades de energías renovables y almacenamiento, nuevas interconexiones y la creciente demanda de electricidad.