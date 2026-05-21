El diésel prosigue su tendencia bajista y cae por debajo de los 1,7 euros el litro

Archivo - Un coche repostando en una gasolinera - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del diésel ha proseguido esta semana con su tendencia bajista, acumulando un abaratamiento de casi el 3% en las dos últimas semanas y se ha situado por debajo de la cota de los 1,7 euros el litro por primera vez desde la segunda semana de marzo.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en los 1,685 euros, tras registrar una caída del 1,86% con respecto a la pasada semana, encadenando así su segundo descenso, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el precio medio del diésel se consolida muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, menos castigado en sus alzas desde el inicio del conflicto en Irán, se ha incrementado un 0,39% con respecto a la pasada semana, en su tercera subida consecutiva, para escalar hasta los 1,547 euros.

El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Estas medidas frenaron en seco la espiral alcista de los carburantes, que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo desde finales de febrero, aunque rápidamente vieron desaparecer ese signo a la baja en el precio, especialmente para el diésel.

No obstante, en las semanas posteriores ambos ya recuperaron ese signo a la baja, estabilizando así sus precios y dando un pequeño respiro para los conductores al acudir al surtidor, que se ha consolidado.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, 17,6 EUROS MÁS.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 92,67 euros, unos 17,6 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 75,07 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 85,08 euros, unos 5 euros más que hace un año, cuando superaba los 80 euros.

A pesar de la tendencia al alza desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,881 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,941 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,901 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,948 euros.