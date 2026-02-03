Ecoener inicia la operación comercial de dos nuevas plantas en Colombia con una capacidad de 23,8 MWp

Planta fotovoltaica Tamarindo de Ecoener, en Colombia. - ECOENER

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecoener ha iniciado la operación comercial de las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2 en Colombia, que suman una capacidad conjunta de 23,8 megavatios pico (MWp), como parte de su plan de expansión.

Situadas en el municipio de Magangué, las plantas Tamarindo 1 y 2 cuentan con cerca de 38.000 módulos fotovoltaicos y ocupan una superficie de 42 hectáreas. Su producción anual estimada asciende a 47 gigavatios hora (GWh), equivalente al abastecimiento de 12.000 hogares, lo que permitirá evitar la emisión de unas 7.000 toneladas de CO2.

Colombia es "un mercado relevante" en la estrategia de crecimiento de Ecoener, según ha expresado la compañía en un comunicado, donde la firma cuenta con 87,5 MW operativos.

A esta cifra se sumarán los 27,2 MWp de la planta fotovoltaica de Puerto Wilches, actualmente en construcción, y su 'pipeline' en desarrollo asciende a 104 MW.

La firma invertirá 70 millones de euros entre este año y el próximo con el objetivo de alcanzar cerca de 219 MW en operación en este país. Todos los activos de Ecoener en Colombia están respaldados por contratos de compraventa a largo plazo (PPA) de 15 años.

"Seguimos dando pasos concretos para incrementar nuestra potencia instalada, volumen de negocio y rentabilidad", señaló el presidente de Ecoener, Luis de Valdivia.

Ecoener ha firmado en los últimos meses varios créditos con entidades financieras colombianas, entre ellas el banco de desarrollo del Gobierno colombiano, Findeter, por 46 millones de euros para los proyectos de Tamarindo 1 y 2, Ardobela 1 y 1 y Puerto Wilches.

Durante la fase de construcción de los proyectos de Tamarindo de Ardobelas, la compañía generó 720 puestos de trabajo, de los cuales el 85% correspondió a personas de la región.

Con la conexión de las dos últimas plantas fotovoltaicas, Ecoener ha alcanzado los 680 MW en funcionamiento, lo que supone un crecimiento del 60% respecto al año anterior. En los últimos seis meses, la empresa ha incorporado 253 MW, el mayor avance en capacidad desde su fundación.