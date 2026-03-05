Foro Nuclear ensalza a las nucleares para compensar la subida del petróleo y el gas por el conflicto de Irán

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce Letamendía, comparece ante la comisión de investigación sobre el apagón, en el Senado, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha ensalzado este jueves la "tranquilidad" que aportan las centrales nucleares al sistema ante los cuellos de botella que se generan en el petróleo y el gas por conflictos internacionales como el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Es una de las conclusiones que Araluce ha dejado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025.

En su intervención, Araluce ha remarcado algunas características de la energía nuclear y la ha reivindicado en un país como España, pues asegura que es uno de los que posee un mayor conocimiento nuclear en todo el mundo. Asimismo, ha dicho que teniendo alrededor de un 5,5% de capacidad instalada, esta energía produce el 20% de la energía total.

A su vez, ha ensalzado que es una energía sostenible y limpia, porque apenas produce emisiones de dióxido de carbono (CO2), a un nivel parecido al de la industria eólica. De hecho, ha apostillado que la energía fotovoltaica produce más emisiones en su etapa de extracción de minerales y construcción de los materiales.

SE EVITAN 30 MILLONES DE TONELADAS DE CO2

"En este momento, en España, en las siete unidades nucleares, más o menos evitan del orden de los 30 millones de toneladas de CO2 de emisiones a la atmósfera. Una barbaridad", ha subrayado.

En este punto, el presidente de Foro Nuclear ha apuntado que en un entorno en el que se producen cuellos de botella "tremendos" en la producción con combustibles fósiles, principalmente originados por los conflictos internaciones como el de Irán, la energía nuclear "da una tranquilidad tremenda", dado que el mercado del uranio es mucho más abierto, depende de países que no están estresados geopolíticamente y no emite CO2.

"Cumple con todas las condiciones que queremos y por eso el mundo en ese momento ha reaccionado para crear nuevas centrales nucleares", ha comentado para a continuación recordar que la Comisión Europea va a presentar el proyecto de una alianza industrial europea para desarrollar proyectores modulares pequeños, junto con el alargamiento de vida de los actuales reactores, con una inversión estimada de 240.000 millones.

CARGA CONTRA EL CALENDARIO DE CIERRE

Durante su comparecencia también ha denunciado la presión fiscal que sufren las nucleares y la poca flexibilidad en el calendario de cierre recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sobre todo teniendo en cuenta que esos cierres se plantearon en 2019. "Ha transcurrido siglos desde el punto de vista energético del año 2019 a ahora. No tiene nada que ver", ha alertado Araluce, que por este motivo ha planteado un replanteamiento del plan.

Así, al ser preguntado por el senador de Vox Fernando Carbonell sobre si ve temerario mantener el calendario de cierre nuclear, ha respondido que sí. De hecho, ha dicho que incluso con la cantidad de impuestos que pagan las empresas propietarias de las centrales por producir energía nuclear han pedido (en Almaraz) la extensión de la licencia hasta al menos el 2030.

El representante de la industria nuclear ha dedicado parte de su intervención a criticar los impuestos que pagan los nucleares, y en concreto ha expuesto que las unidades nucleares pagan de media 18 euros por cada megavatio hora producido, a lo que hay que sumar otros 10,30 euros por los residuos.

Estos precios, en su opinión, suponen una barrera de entrada que hace "imposible" a las nucleares operar en el mercado cuando hay una penetración de renovables que bajan el precio, algo que precisamente ocurrió el día del apagón. No obstante, ha matizado que "nadie en su sano juicio está en contra de las renovables", a las que ha calificado de fantásticas, pero ha instado a que haya un mix energético "equilibrado".

En esta línea, ha argüido que el cierre nuclear podría suponer un coste de 23 euros el megavatio hora para el ciudadano y de 32 euros para la industria. "Una barbaridad". Ha apuntado que ayer de madrugrada la central Almaraz II tuvo que parar porque no casaba con el mercado y explicó que los impuestos suponían el 75% de sus gastos variables.

Sobre la tasa Enresa para financiar la gestión de residuos radiactivos, Araluce ha asegurado que comparte el principio de que "el que contamina, paga" y por eso no muestra inconveniente en abonar el tributo, pero ha denunciado que en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos se estableció un incremento que no se había acordado.

DICE QUE NO HUBO UN DESVÍO IMPORTANTE PARA MANTENER LOS NÚCLEOS

Sobre lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que después del apagón hubo que desviar mucha energía para mantener los núcleos de las nucleares estables, el presidente ha dicho que cada unidad tomó cantidades pequeñas, por lo que no considera que se produjera un desvío importante "ni mucho menos".

En lo que respecta a las interconexiones, ha dicho que España es una isla energéticamente porque hay muy pocas interconexiones, lo que a su juicio debiera implicar que haya una energía síncrona inercial y casi autóctona, sin dependencia, para que no se produzca un estrangulamiento de materiales como combustibles fósiles. "Nos hace mucho más vulnerables".