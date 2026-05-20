Grenergy firma un PPA híbrido de 400 GWh anuales en Estados Unidos

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha firmado un contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con Georgia Power para la venta de energía y de certificados de energía renovable (RECs) durante un periodo de 20 años, para el proyecto híbrido de Beaver Creek, ubicado en Estados Unidos, según ha informado este miércoles la compañía.

El volumen contratado cubrirá el 100% de la producción del proyecto híbrido Beaver Creek (Estados Unidos), estimada en unos 400 gigavatios hora (GWh) anuales, y la operación de las baterías en el mercado estará a cargo de Georgia Power.

El proyecto Beaver Creek, ubicado en el condado de Baldwin (Georgia), contará con 229 megavatios (MW) de capacidad solar y 183 megavatios hora (MWh) de almacenamiento en baterías.

Está previsto que entre en operación en el tercer trimestre de 2028 y que el PPA entre en vigor en mayo de 2029.

Grenergy está presente en el mercado estadounidense desde 2022, con sede operativa en Birmingham, Alabama. Actualmente cuenta con una cartera de 1,2 GW solares y 1,7 GWh de proyecto híbridos y 2,3 GWh de 'stand-alone'.

En concreto, la compañía cuenta ya con dos proyectos de 'stand-alone' ya operativos: Stadium (25 MWh) y La Feria (25MWh), situados ambos en Texas.

La compañía ha afirmado que quiere aprovechar el fuerte crecimiento de los data centers y el auge de la inteligencia artificial en el país, que están impulsando una demanda energética "sin precedentes" y elevando la necesidad de capacidad firme y soluciones de almacenamiento.

En este contexto, Grenergy busca replicar en Estados Unidos el modelo PV+BESS que ha consolidado en Chile y que ahora también impulsa en Europa.

"La demanda energética en Estados Unidos está creciendo a un ritmo extraordinario, impulsada principalmente por la IA. Estamos viendo oportunidades muy claras para desarrollar proyectos con buenas rentabilidades y capacidad de generar valor, especialmente en el Sureste", ha destacado el consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés.