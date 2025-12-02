Las medidas de la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy lograron ahorrar 467 euros a hogares vulnerables

Presentación informe 'El acompañamiento a familias vulnerables: Escuela de energía de Fundación Naturgy y puntos de asesoramiento energético'. - FUNDACIÓN NATURGY

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las recomendaciones impulsadas por la Escuela de Energía de Fundación Naturgy han logrado ahorros medios de 467 euros a los hogares vulnerables a los que han acompañado.

La Fundación Naturgy ha presentado este martes el informe 'El acompañamiento a familias vulnerables: Escuela de energía de Fundación Naturgy y puntos de asesoramiento energético'.

La presentación de este análisis la realizó Almudena Laguillo, responsable de la Escuela de Energía de Fundación Naturgy, quien destacó el trabajo de acompañamiento a familias vulnerables, ya que "la formación es una de las palancas fundamentales para paliar la pobreza energética".

Asimismo, Laguillo valoró el trabajo de la Escuela que gestiona, gracias a la cual se han realizado "3.800 talleres y casi 44.000 formaciones en 925 municipios de toda España", con la que el uso del "bono social ha pasado del 12% al 55% en los hogares acompañados".

Además, más del 40% de los hogares analizados gastaban menos de una cuarta parte de lo que necesitarían para mantener condiciones adecuadas de confort térmico, lo que limita el impacto de las medidas de rehabilitación exprés y microeficiencia por sí solas y exige llevar a cabo intervenciones más profundas.

Esta es una de las conclusiones del estudio VAREX-2024, realizado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) y la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, que ha evaluado el impacto de cerca de medio centenar de intervenciones de rehabilitación exprés impulsadas por el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética de Fundación Naturgy.

El estudio se ha recogido en el informe 'Evaluación del impacto de la rehabilitación exprés en la pobreza energética: análisis de nuevos casos reales en distintas provincias españolas' que también se presentó este martes.

El informe concluye que las medidas de rehabilitación exprés generan unos significativos ahorros energéticos del 6%, aunque insuficientes en muchos casos para sacar a los hogares de la pobreza energética.

Igualmente, dado la severidad de los casos analizados, el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética oculta bajó del 71,7% al 68,3% y se consiguió reducir la brecha de pobreza energética oculta en alrededor de 70 euros.

AISLAMIENTO DE MUROS Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS O ELECTRODOMÉSTICOS.

En lo que se refiere a las medidas más eficaces para la mejora de la situación de los hogares, fueron el aislamiento de muros y la sustitución de ventanas o electrodomésticos.

Por el contrario, las medidas de microeficiencia (bombillas LED, burletes, regletas, thermocovers), aunque más accesibles, mostraron un impacto limitado de forma individual, pero relevante cuando se aplicaron de forma combinada. Por ejemplo, el ahorro económico medio por hogar que se consigue con la instalación de burletes es del 3,2%, mientras que aplicando un kit completo (burletes, LED, regletas y thermocovers) alcanza casi el 9%.