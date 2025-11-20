Morgan Stanley alerta de que la saturación de las redes eléctricas amenaza el desarrollo industrial en España

Archivo - Un poste eléctrico, a 12 de enero del 2021, en Barcelona, Cataluña (España). Según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Morgan Stanley ha advertido de que abordar el problema de la saturación de las redes eléctricas en España es "fundamental" para el desarrollo de la industria del país, ya que "no solo atraería más inversión de sectores con alto consumo energético", sino que también impulsaría la construcción, "contribuyendo a paliar algunos de los desequilibrios actuales del mercado inmobiliario", y ha lamentado que este debate no ocupe "un lugar destacado en la agenda política".

En un informe titulado '¿Puede España convertirse en la próxima potencia industrial de Europa?', el banco de inversión considera que el problema en la red eléctrica actualmente "limita el crecimiento industrial" y pone en peligro la ventaja vivida en los últimos años, tras la crisis energética de 2022, que llevó a España a mantener estable la producción en industrias de alto consumo energético, frente a la caída de otros países, como Alemania.

Y es que el banco de inversión valora los datos de crecimiento "excepcional" de España, beneficiándose de "una sólida recuperación en forma de V tras la pandemia, impulsada por los servicios que requieren un alto nivel de interacción personal", y cree que el sector privado parece "bien posicionado para tomar el relevo y consolidar las recientes ganancias en potencial de crecimiento", ya que cada vez hay más indicios de que las empresas ven a España "como un destino atractivo para la inversión, especialmente en tecnología verde".

A este respecto, apunta como factor "más decisivo" es probablemente al precio de la electricidad, ya que el país es una potencia en energías renovables, lo que permite a la industria beneficiarse de costes de electricidad sustancialmente más bajos en comparación con sus competidores en el resto de Europa.

No obstante, a pesar de que el sector privado "parece bien posicionado para tomar el relevo y consolidar las recientes ganancias en potencial de crecimiento", advierte de que esos problemas en las redes eléctricas pueden poner en riesgo convertirse en un "'hub' manufacturero".

Así, señala que, como recoge PwC en un reciente informe, que entre 2020 y 2024 se rechazaron solicitudes de conexión por un total de 100 gigavatios hora (GWh) debido a limitaciones de capacidad, "una cifra sorprendente dado que España produjo algo menos de 250 GWh en 2024", añade.

LA BAJA TASA DE RENTABILIDAD.

En este sentido, destaca que "uno de los principales obstáculos" es, tal y como indican las empresas eléctricas, "la baja tasa de rentabilidad regulada para la distribución y transmisión de electricidad, lo que desincentiva las inversiones en la expansión y el mantenimiento de la capacidad de la red".

No obstante, dado el actual "estancamiento político, evidenciado por la incapacidad de aprobar un presupuesto desde 2023", Morgan Stanley no cree que el debate sobre la industria y su necesidad de redes eléctricas "tendrá mayor presencia en futuros debates".