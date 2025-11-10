Naturgy firma un acuerdo de suministro a 20 años de GNL con Venture Global

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha firmado un acuerdo de suministro a largo plazo de gas natural licuado (GNL) con Venture Global por un plazo de 20 años, según han informado ambas empresas en sendos comunicados.

"Este contrato refuerza la cartera de aprovisionamientos de Naturgy en un entorno de gran incertidumbre geopolítica y reafirma el papel del grupo como actor estratégico en el suministro energético global", ha explicado la energética española.

El suministro comenzará en 2030 y procederá de la planta CP2 LNG que opera Venture Global en Luisiana (Estados Unidos). Naturgy se ha comprometido a comprar un millón de toneladas por año.

Se trata del primer acuerdo a largo plazo de suministro de gas natural licuado de Estados Unidos por parte de una empresa española desde 2018.

"Este contrato afianza nuestro rol como suministrador global de gas natural y nos ayuda a garantizar un suministro seguro, flexible y competitivo a todos nuestros clientes.*Naturgy trabaja permanentemente en el análisis de oportunidades para nuevas fuentes de suministro en el actual contexto geopolítico y de transformación del modelo energético global", ha afirmado el director general de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas de Naturgy, Jon Ganuza.

La energética ha indicado que el gas comprado a Venture Global es "libre de destino", lo que da a Naturgy de una "enorme flexibilidad" en su gestión.