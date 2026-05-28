Ocho de cada diez españoles temen por la subida del IVA de la luz y del impuesto eléctrico, según Rastreator

Archivo - 8 de cada 10 españoles temen por la subida del IVA de la luz y del impuesto eléctrico, según Rastreator. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez españoles ha afirmado que teme por la subida del IVA de la luz al tipo general del 21% y el incremento del impuesto eléctrico, que entran en vigor el próximo 1 de junio, según ha informado este jueves Rastreator en un comunicado.

Asimismo, el 60% restante ha reconocido haber considerado reducir su consumo energético para intentar compensar el incremento del gasto mensual, según datos del análisis de la compañía.

"La subida del IVA y del impuesto eléctrico llega en un momento especialmente sensible para muchos hogares, ya que coincide con el inicio del verano, cuando el consumo energético suele incrementarse considerablemente debido a las altas temperaturas", ha señalado la responsable de energía en Rastreator, Patricia Carril.

De hecho, con la llegada del calor y el aumento de uso energético que eso supone, el 36% de los consumidores ha asegurado que intenta limitar al máximo el uso del aire acondicionado y el ventilador con el objetivo de ahorrar en la factura eléctrica.

Paralelamente, un 37% ha afirmado que únicamente utiliza estos aparatos durante las horas más calurosas.

Desde Rastreator, consideran que los datos han reflejado cómo una parte "importante" de los hogares está modificando sus rutinas para intentar contener el impacto del incremento del precio de la electricidad y la carga impositiva de facturas.

Por esta razón, "cada vez más hogares están poniendo el foco en el bono social eléctrico", han asegurado desde la compañía. Además, según los datos, dos de cada diez españoles "cumplen actualmente con los requisitos necesarios para solicitarlo".

Esta ayuda está destinada a consumidores vulnerables que les permite aplicar descuentos directos sobre la factura de la luz y amortiguar así el impacto de las subidas.

"Muchos consumidores, concretamente el 35%, todavía desconocen que pueden beneficiarse del bono social o no saben exactamente cuáles son los requisitos para solicitarlo", ha explicado Carril.

En conjunto, Rastreator ha advertido de la importancia de optimizar el uso del aire acondicionado, concentrar el consumo eléctrico en las horas más económicas y comparar las ofertas del mercado libre.