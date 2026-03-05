El petróleo al alza pone en alerta a España: ¿Volverá el Gobierno a intervenir los precios?

Cartel de precios en una gasolinera, a 4 de marzo de 2026- DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cierre del Estrecho de Ormuz en plena escalada bélica en Oriente Medio y las nuevas amenazas comerciales de Donald Trump contra España han encendido todas las alarmas sobre el coste de la energía y de muchos productos básicos, desde la gasolina y el gas para calentar la vivienda, hasta la factura de la luz, los billetes de avión y la cesta de la compra.

Aunque solo alrededor del 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado (GNL) que importa España transita por Ormuz, un bloqueo prolongado tensionaría el mercado global, elevaría la cotización internacional del crudo y del gas y acabaría filtrándose a los precios del día a día. Al mismo tiempo, la amenaza de Trump añade un factor de riesgo adicional para el sector energético, dado que Estados Unidos se ha consolidado como el primer proveedor de crudo y el segundo suministrador de gas a España. En concreto, EEUU exportó un volumen de petróleo y derivados de 6.011 millones de euros en 2025.

A continuación, explicamos cómo puede afectar el conflicto en Oriente Medio y las tensiones con Trump al precio de los carburantes, qué medidas ha tomado el Gobierno cuando los precios repuntaron en 2022 tras la guerra en Ucrania y qué opciones se barajan ahora para contener un nuevo repunte inflacionista ligado a la energía

¿CUÁNTO PUEDE SUBIR LA GASOLINA?

Hasta el momento ya se ha visto un efecto inmediato en el precio del petróleo, el gas natural y en la Bolsa española. En concreto, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía este jueves un 1,6% en torno a las 8.20 horas, hasta los 83,81 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 3,2%, hasta los 77,07 dólares.

En esta línea, el precio del gas en el mercado holandés, de referencia para Europa, avanzaba en la apertura de las Bolsas europeas un 8,82%, hasta 53,1 euros por megavatio/hora.

El profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, José Manuel Corrales, ha advertido de una posible crisis económica en España que podría precipitarse en los próximos meses o a finales de este año si el conflicto en Oriente Medio se mantiene, según ha explicado en una entrevista a Europa Press.

En este supuesto, prevé a largo plazo un repunte en la inflación similar al ocurrido en Ucrania en 2022, cuando España llegó a variaciones del IPC de casi el 10%.

El profesor ha explicado que la subida de precios al repostar sería progresiva: comenzaría con incrementos de apenas unos céntimos, pero se iría acumulando día tras día hasta que, en un plazo estimado de seis meses, la diferencia en el coste sería apreciable.

En esta línea, Corrales ha explicado que en el escenario más pesimista la gasolina puede llegar a costar 2 euros el litro, un dato que España ya ha visto en junio de 2022, tras la guerra en Ucrania, causando un repunte en los productos de primera necesidad.

Hasta el momento, el precio de los carburantes ha proseguido esta semana con la tendencia alcista en que entró a mediados de enero y ha encadenado su séptima semana de subidas, con un encarecimiento de hasta el 1,26% a rebufo del conflicto en Irán.

¿QUÉ MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APROBÓ EL GOBIERNO EN 2022?

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha insistido en que está haciendo un seguimiento de los precios para ver si es necesario adoptar el mismo paquete que en 2022, como la rebaja del IVA de alimentos, de la fiscalidad energética o la ayuda al combustible.

Estas son las principales medidas que aprobó el Gobierno en 2022 para paliar el impacto de la guerra en Ucrania.

BONIFICACIÓN DE 20 CÉNTIMOS POR LITRO

La bonificación de 20 céntimos por litro se reguló en el Real Decreto-ley 6/2022. Del total, 15 céntimos los pagaba el Estado y los otros 5 céntimos se exigían a los grandes operadores con refino y con una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros como Repsol, Cepsa y BP.

Este aporte de cinco céntimos se denominaba 'prestación patrimonial de carácter público no tributario', salvo que esos operadores aplicaran al menos ese descuento por su cuenta al consumidor final.

CONGELACIÓN DEL PRECIO DEL BUTANO

El Gobierno aprobó fijar un precio máximo regulado de la bombona de butano doméstica y se limitó que, en las revisiones bimestrales de 2022, el precio máximo no pudiera subir por encima de 19,55 euros, según el Real Decreto-ley 11/2022.

REBAJA DEL IVA DEL GAS NATURAL

La rebaja del IVA del gas natural del 21% al 5% fue una medida fiscal extraordinaria para abaratar de forma rápida la factura de calefacción y agua caliente en plena crisis energética, reduciendo el tipo al mínimo permitido por la normativa comunitaria y aplicándolo a todos los suministros de gas natural, incluidas comunidades de vecinos y calderas centrales.

AYUDA AL GASÓLEO PROFESIONAL (TRANSPORTISTAS)

Bonificación temporal sobre el gasóleo profesional de 0,20 euros por litro, articulada como complemento a la devolución de gasóleo profesional para transportistas.

AYUDAS DIRECTAS AL TRANSPORTE POR CARRETERA

Línea de ayudas directas al transporte por carretera por un importe total de 450 millones de euros, aprobada como paquete extraordinario de apoyo al sector en el Real Decreto-ley 6/2022.

TOPE AL PRECIO DEL GAS

El Gobierno limitó temporalmente el precio del gas utilizado para generar electricidad, fijándose inicialmente en 40 euros por megavatio hora (MWh) y subiendo progresivamente a 50-70 euros MWh.

GRATUIDAD DE TRENES Y AUTOBUSES

la gratuidad de los abonos recurrentes de transporte público de media distancia por ferrocarril y el incremento de la línea de ayudas directas para el transporte urbano y por carretera.

ALIMENTOS SIN IVA

El Gobierno introdujo una rebaja extraordinaria del IVA sobre la cesta básica de la compra, eliminando el IVA del 4% aplicable a alimentos de primera necesidad (pan común, harinas panificables, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales) y rebajando del 10% al 5% el IVA de aceites y pastas alimenticias, según el Real Decreto-ley 20/2022.

PROHIBICIÓN CORTES SUMINISTROS ELÉCTRICOS, GAS Y AGUA.

El Gobierno aprobó la prórroga de la suspensión de cortes de suministro en el hogar a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión, una medida que nació en la Pandemia de 2020 y que fue prorrogada anualmente hasta que se derogó este año en el Real Decreto-ley 16/2025.

MEJORA DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO.

Refuerzo temporal del bono social eléctrico elevando los descuentos hasta el entorno del 65% para vulnerables y 80% para vulnerables severos, y ampliando umbrales de renta. Esta medida fue prorrogada este año, pero el Congreso la ha tumbado el mes pasado.

¿QUÉ MEDIDAS SE SIGUEN PRORROGANDO?

Algunas de las medidas que se aprobaron entonces para hacer frente a la pandemia y al alza de precios por la guerra de Ucrania aún están en vigor. Este es el caso de los descuentos al transporte público.

BONO DE TRANSPORTE

En 2022 se aprobó una rebaja del 30% en los abonos de transporte público financiada por el Estado, condicionada a que las comunidades y ayuntamientos la aplicaran en sus tarifas desde un 20% adicional. Actualmente, existe una bonificación estatal del 20% sobre abonos y títulos multiviaje, además de la creación de un abono único de 60 euros al mes y otros descuentos adicionales que dependen de cada comunidad autónoma.

LIMITACIÓN A LA SUBIDA DE ALQUILERES

En 2022 se aprobó un tope extraordinario a la actualización anual de rentas de alquiler, vinculando la revisión al Índice de Garantía de Competitividad con un máximo cercano al 2% para la mayoría de contratos, introducido por el Real Decreto-ley 6/2022 y prorrogado por sucesivos reales decretos-ley.

Asimismo, destacan otras medidas que se aprobaron en 2022 como el incremento del Ingreso Mínimo Vital, las pensiones no contributivas y ayudas a empresas, trabajadores y autónomos.