El petróleo Brent rebota un 7% y supera los 90 dólares tras afirmar Trump que EEUU responderá a Irán

Archivo - Senadora Laura Itzel Castillo defiende que México puede vender o regalar petróleo a Cuba por soberanía histórica - Cedida - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo rebota con fuerza y llegaba a subir más de un 7% este miércoles hasta superar de nuevo los 90 dólares por barril en el caso del Brent, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que su país responderá duramente a Irán tras el reciente ataque contra una base estadounidense en Jordania.

"Los vamos a atacar con fuerza", ha comentado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a Fox News, después de que esta noche Irán lanzase una andanada de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania.

El rebrote de las hostilidades entre EEUU e Irán ha provocado la inmediata respuesta al alza del precio del crudo de Brent, de referencia para Europa, que llegaba a encarecerse hasta un 7,2% respecto del cierre de ayer y alcanzaba un máximo intradía de 90,17 dólares.

En el caso del crudo West Texas Intermediate (WTI), el coste del barril llegaba a subir hasta un 6,9% en comparación con el precio marcado al cierre del martes y se llegaba a pagar en 84,74 dólares.

El renovado encarecimiento del petróleo y la creciente incertidumbre sobre la resolución del conflicto en la región del golfo Pérsico se produce horas antes de conocer la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés.

En este sentido, los analistas consultados por Europa Press coinciden en que el banco central estadounidense no modificará los tipos de interés en su reunión de hoy tras la mejora de los datos de inflación y empleo, aunque el instituto emisor estadounidense se mantendrá alerta en un contexto marcado por la incertidumbre de la situación en Oriente Próximo.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en el rango objetivo del 3,50% al 3,75% en su última cita, aunque entonces varios miembros del comité ya mostraron su opinión favorable a una subida de los tipos de interés debido a las presiones inflacionarias.