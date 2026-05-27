El petróleo cae con fuerza ante la posible reapertura de Ormuz en un mes si hay acuerdo entre Irán y EEUU

Archivo - Imagen de satélite del estrecho de Ormuz. - Modis Team/Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo bajaba este miércoles de forma significativa ante las informaciones procedentes de Irán que apuntan a que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz podría normalizarse en el plazo de un mes una vez que Washington y Teherán hayan alcanzado un acuerdo para resolver el conflicto.

Según señala la agencia 'Bloomberg', un borrador no oficial de un acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán, al que accedió la televisión estatal del país persa, establecería que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz podrá normalizarse en el plazo de un mes tras la firma del acuerdo.

Asimismo, el borrador incluiría el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la retirada de la armada del país norteamericano de las aguas que rodean Irán.

Por otro lado, contemplaría también que Irán y Omán contarán con un mecanismo para supervisar el tráfico marítimo en el estrecho, un aspecto que podría obstaculizar el acuerdo, ya que Estados Unidos insiste en que se debe permitir el libre paso de los buques.

Sin embargo, la Casa Blanca ha asegurado en redes sociales que "esta información de los medios controlados por Irán es falsa y el memorando de entendimiento que supuestamente publicaron es una completa invención".

Tras las informaciones, el precio del petróleo de calidad Brent llegaba a caer más de un 3%, hasta situarse por debajo de los 95 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se dejaba casi un 4% y llegaba a perder los 88 dólares.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria ha informado este miércoles de que 23 buques cargueros han cruzado en las últimas 24 horas por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades de Irán.

"En las últimas 24 horas, 23 buques atravesaron el estrecho de Ormuz con autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica", ha informado la agencia de noticias iraní Fars, sobre la situación en el estratégico paso.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.