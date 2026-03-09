El precio de la luz toca este martes máximos desde febrero del año pasado, con 136,86 euros/MWh

Archivo - Una torre eléctrica, a 12 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% en octubre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 5,4%, casi 1,5 puntos por encima de la tasa de- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado 'pool', se disparará este martes hasta los 136,86 euros por megavatio hora (MWh), tocando así máximos desde mediados de febrero del año pasado, impulsado por la tensión sobre los precios energéticos por el conflicto bélico en Oriente Próximo.

En concreto, el 'pool' repuntará este martes un 14,6% en su precio medio diario con respecto a los 119 euros/MWh para este lunes, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Habría que retroceder hasta el 17 de febrero de 2025 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó los 138,17 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este martes se verán así máximos de 250 euros/MWh entre las 21.00 y las 23.00 horas, mientras que habrá mínimos de 94,91 euros/MWh entre las 14.00 y las 15.00 horas.

Fuentes del sector energético consultadas por Europa Press destacaron que estos incrementos en el 'pool' de los últimos días no hacen más que trasladar "las subidas que está viviendo el precio del gas natural" por el conflicto tras el ataque del pasado 28 de febrero de Estados Unidos e Israel a Irán.

De hecho, el índice TTF holandés, que es el de referencia en Europa para el gas natural, cotizaba este lunes por encima de los 61 euros/MWh, con un incremento de más del 14%.

Por su parte, el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), de referencia en España, cotizaba este lunes a un precio de 51,65 euros/MWh, con un aumento del 2,1%.

El precio mayorista de la luz, el 'pool' se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara. Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.

PERDIDA DEL PESO DEL 'POOL' PARA EL PVPC.

Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que, a partir de este 2026, esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55%.

Estos incrementos en el precio mayorista de la electricidad afectan principalmente a los hogares que están acogidos a esta tarifa regulada del PVPC, cerca de unos ocho millones, ya que el efecto es directo, mientras que para los consumidores del mercado libre el coste se calcula en función de lo que tengan pactado con su comercializadora.