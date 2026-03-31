El recibo de la luz cae casi un 5% en marzo, aliviado por las bajadas de impuestos a la electricidad

Archivo - Una bombilla sobre una factura, a 9 de enero de 2025, en Madrid (España). El Gobierno central ha eliminado de manera definitiva las reducciones temporales que, desde junio de 2021, venía aplicando para paliar la inflación de precios en materia e - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recibo de la luz de marzo de un usuario medio con la tarifa regulada --el denominado PVPC-- ha ascendido a unos 68,1 euros en marzo, lo que representa una caída del 4,8% con respecto al mismo mes del año pasado, aliviado, principalmente, por la bajada de impuestos aprobada por el Gobierno como medidas para paliar el impacto por el conflicto con Irán y por un precio del mercado mayorista eléctrico ('pool') contenido.

Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), distribuida en los diferentes periodos (punta, llano y valle).

En concreto, esta factura eléctrica para marzo para este consumidor medio en la tarifa regulada de 68,1 euros supone unos 3,42 euros menos con respecto a los 71,52 euros a que ascendió el recibo hace un año.

De este importe total correspondiente a este mes de marzo, 11,41 euros están relacionados con el término fijo y 48,8 euros con el variable. Mientras, 0,33 euros corresponden al impuesto eléctrico, frente a los 2,84 euros de hace un año, mientras que el IVA y equivalente pasa a suponer 6,19 euros, frente a los 12,41 euros del mismo mes de 2025, según datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

BAJADA DEL IVA AL 10%.

Dentro del Real Decreto-ley de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, el Gobierno ha incluido una rebaja al 10% del IVA en las facturas de consumo energético de los hogares. La medida afectará, por un lado, a los contratos de energía eléctrica que no superen una potencia de 10 kilovatios (kW).

Esto supone que se aplicará a casi la totalidad de hogares del país, incluidos aquellos que disfrutan del bono social o tengan reconocidas las condiciones de vulnerable severo u otras situaciones vigentes para luchar contra la pobreza energética.

También se aplicó una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad en su tipo impositivo, cayendo del 5,1% hasta el 0,5%, así como se suspendió temporalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

EL 'POOL' CIERRA EN LOS 41 EUROS/MWH.

En el caso concreto del precio del 'pool', se situó en marzo en los 41,5 euros/MWh de media, frente a los algo más de 53 euros/MWh que registró en el mismo mes de 2025.

Para realizar la simulación del precio, se ha calculado un consumo del 30% en hora punta, del 20% en hora llana y del 50% restante en hora valle. Además, para una comparación homogeneizada, se ha tenido en cuenta un día mes de febrero de 2024, ya que contó con 29 días.