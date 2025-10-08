Red Eléctrica alerta al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico

Tras el apagón del 28 de abril

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, filial del grupo Redeia, ha avisado al Ministerio de Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recientes variaciones bruscas de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español tras el apagón del 28 de abril, "si bien dentro de los límites establecidos, aun con un elevado número de grupos convencionales conectados", ha informado el departamento que encabeza Sara Aagesen.

Consecuentemente, el Ministerio ha pedido al operador del sistema que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome "las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema".

Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo procedimiento operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión".

En la propuesta de resolución del organismo que preside Cani Fernández se detalla que con fecha 7 de octubre de 2025 tuvo entrada en la CNMC un escrito del operador del sistema mediante el cual solicitaba la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos.

Red Eléctrica pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones "bruscas" de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, "tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos".

Un día después, la CNMC dio inicio al trámite de audiencia, enviando al Consejo Consultivo de Electricidad la propuesta de resolución por la que se modifican temporalmente varios procedimientos de operación eléctricos para la introducción de medidas urgentes para la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español.

Asimismo, en esa misma fecha, en cumplimiento del trámite de información pública, se publicó en la página web del organismo la citada propuesta de resolución para que los sujetos formularan sus alegaciones en el plazo de 5 días hábiles. Del mismo modo, se remitió ese mismo día la propuesta de resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas para que aportara sus comentarios al respecto.

Las modificaciones solicitadas por Red Eléctrica van dirigidas a mitigar las variaciones bruscas de tensión, que la compañía relaciona con cambios bruscos de programa, en particular, de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))