Repsol sube un 3% al calor del alza de los precios del petróleo, que roza ya los 96 dólares

Archivo - Empleados pasando por delante del panel de entrada a Campus con el nuevo logo de Repsol - JOSE ANTONIO ROJO / REPSOL - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Repsol se disparaba casi un 3% en Bolsa al calor del alza de los precios del petróleo, que roza ya los 96 dólares en una jornada marcada por una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y el recrudecimiento de los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán.

Los títulos de la energética experimentaban un alza del 2,94% en torno a las 10.45 horas de la mañana, hasta los 20,3 euros, siendo el valor que más subía de todo el Ibex 35 en una jornada de caída del selectivo, que se dejaba un 1,2%.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 6%, hasta los 95,8 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 90 dólares, con un avance del 7,4%.