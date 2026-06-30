Trump insta a las gasolineras a bajar los precios "inmediatamente"

17 June 2026, France, Paris: US President Donald Trump arrives at the Palace of Versailles to attend an event marking the 250th anniversary of US independence. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado a las gasolineras que reduzcan los precios de venta de manera inmediata para reflejar las caídas en el coste del barril de petróleo, advirtiendo de que no permitirá la especulación, además de criticar los impuestos al carburante excesivamente elevados que cobran estados como California.

"¡Los vendedores de gasolina deben bajar sus precios INMEDIATAMENTE!", ha afirmado Trump a través de su red social, donde ha señalado que son demasiado altos considerando que el petróleo está ahora a 68 dólares el barril y sigue bajando.

"Los vendedores deben reaccionar rápidamente a esta declaración y hacer lo que saben que es correcto: ¡BAJAR SUS PRECIOS POR NUESTRO GRAN PUEBLO ESTADOUNIDENSE!", ha insistido el inquilino de la Casa Blanca, advirtiendo de que "no se permitirá la especulación, que es totalmente ilegal".

De este modo, el presidente estadounidense ha señalado que si las gasolineras no reaccionan a sus demandas "¡se avecinan grandes problemas!", por lo que ha recomendado que deberían empezar a Comiencen fijar el precio "en torno a los 2,50 dólares por galón", mientras que ha instado a California a dejar de cobrar impuestos tan altos a su gasolina.

"Pronto el impuesto será más alto que el producto mismo, y Estados Unidos no lo tolerará, ni tampoco el pueblo de California, que está siendo abusado por estos impuestos ridículos y por su propio Gobierno", ha afirmado Trump en referencia al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

El barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba este martes por encima de los 73 dólares, algo más caro que antes del comienzo de la guerra con Irán, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, se negociaba ligeramente por encima de 70 dólares.