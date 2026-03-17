Australia sube tipos un cuarto de punto, hasta el 4,1%, en máximos de un año

Archivo - 08 July 2025, Australia, Sydney: Reserve Bank of Australia (RBA) Governor Michele Bullock speaks to the media during an interest rate announcement. Photo: Steve Markham/AAP/dpa - Steve Markham/AAP/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Banco de la Reserva de Australia ha decidido este martes elevar el tipo de interés de referencia para sus operaciones en 25 puntos básicos, hasta el 4,10%, en la segunda subida consecutiva del precio del dinero, que alcanza así su nivel más alto desde abril de 2025 ante el repunte de las presiones inflacionistas incluso antes de que el conflicto en Oriente Próximo pueda contribuir a la inflación mundial y nacional.

No obstante, a diferencia de la decisión unánime anterior, en esta ocasión la subida del tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos fue adoptada por una mayoría de cinco miembros frente a los cuatro que votaron por mantener la tasa sin cambios en el 3,85%.

En un comunicado, la institución oceánica ha explicado que los datos de los últimos meses confirman que "las presiones inflacionarias se intensificaron considerablemente en la segunda mitad de 2025" y, si bien parte de este repunte refleja factores temporales, considera que el mercado laboral se ha ajustado ligeramente en los últimos tiempos y que las presiones sobre la capacidad son un poco mayores de lo que se había estimado previamente.

"Además, el conflicto en Oriente Próximo ha provocado un fuerte incremento en los precios del combustible, lo que, de mantenerse, contribuirá a la inflación", añade.

En vista de estas consideraciones, el Consejo de Política Monetaria de la institución considera probable que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante algún tiempo, por lo que fue apropiado aumentar el objetivo de la tasa de interés de referencia.

De este modo, el órgano de gobierno de la entidad estará atento a los datos y a la evolución de las perspectivas y los riesgos para orientar sus decisiones, prestando especial atención a la evolución de la economía mundial y los mercados financieros, las tendencias de la demanda interna y las perspectivas de inflación y del mercado laboral.