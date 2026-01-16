El banco estadounidense PNC Financial ganó 5.699 millones de euros en 2025, un 10,1% más

Archivo - Oficina del banco estadounidense PNC Financial. - PNC FINANCIAL - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El banco estadounidense PNC Financial cerró 2025 con un beneficio neto atribuido de 6.619 millones de dólares (5.699 millones de euros), lo que supone un avance interanual del 19,7%, según ha informado la entidad este viernes.

La facturación ascendió a 23.099 millones de dólares (19.889 millones de euros), un 7,2% más. El aporte de los intereses netos subió un 6,7%, hasta los 14.410 millones de dólares (12.407 millones de euros), mientras que otros conceptos brindaron 8.689 millones de dólares (7.482 millones de euros), un 7,9% más.

De su lado, los gastos ajenos a los intereses crecieron un 4,4%, hasta los 13.834 millones de dólares (11.912 millones de euros). Además, la firma decidió provisionar 779 millones de dólares (670,8 millones de euros) para hacer frente a posibles pérdidas por impagos en la cartera de crédito, un 1,3% menos.

En cuanto al cuarto trimestre, PNC Financial ganó 1.934 millones de dólares (1.665 millones de euros) y unos ingresos de 6.071 millones de dólares (5.227 millones de euros), un 27,7% y un 9,1% más, respectivamente.

La rentabilidad financiera (RoE, por sus siglas en inglés) de la firma fue del 14,33% al cierre del ejercicio, 109 puntos básicos más que hace un año. En cambio, la ratio de capital CET1, que mide los activos de mayor calidad, se quedó en el 10,6%, una décima menos.

"En prácticamente todos los aspectos, 2025 fue un año exitoso. La sólida ejecución en todas las líneas de negocio dio como resultado unos ingresos récord, unos gastos bien controlados y un crecimiento del 21% en los beneficios por acción. Entramos en 2026 con un gran impulso [...]", ha afirmado el presidente y consejero delegado de PNC Financial, Bill Demchak.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

De cara a este año, PNC Financial prevé que los ingresos totales aumenten alrededor de un 11% y que, para el primer trimestre, se eleven entre un 2% y un 3%.

El consejo de administración aprobó el pasado 5 de enero el reparto de un dividendo trimestral de 1,70 dólares (1,46 euros) pagadero el 5 de febrero a los accionistas que figuren como tal el 20 de enero.