Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido récord de 14.101 millones en 2025, un 12% más

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), lo que supone otro año récord, y alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los "sólidos" resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses (de 42.348 millones, un 3,3% menos), unos ingresos por comisiones en niveles récord y mejoras de la eficiencia, junto con una evolución positiva de la calidad crediticia.

El beneficio atribuido del cuarto trimestre ascendió a 3.764 millones de euros (+15%), lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

"En 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años. Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costes y elevamos el beneficio por acción un 17%, al tiempo que mantuvimos una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 13,5%", destacó la presidenta de la entidad, Ana Botín.

