BBVA ficha en JPMorgan a Juan Fernando Gómez como responsable de Mercados en Colombia

Archivo - Edificio de la sede de BBVA en Madrid, conocido como ‘La Vela’, a 22 de abril de 2021, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha fichado a Juan Fernando Gómez como responsable de Mercados Globales para su filial de Colombia, con el objetivo de reforzar la "propuesta de valor" de la entidad en este ámbito, según ha informado este lunes en un comunicado.

El banquero cuenta con una titulación de Administración de Empresas por la Universidad Eafit y es especialista en Finanzas Corporativas por CESA. Hasta ahora era responsable de Mercados en JPMorgan. Acumula experiencia en otras entidades del país como Bancolombia, Banco de Bogotá o Citibank.

"La incorporación de Juan Fernando nos permitirá seguir impulsando el negocio de Global Markets en Colombia y afianzar nuestra posición como socio estratégico de referencia en la región", ha señalado la responsable de BBVA CIB en Colombia, Catalina Laurens.

El banco ha destacado que, a lo largo de su trayectoria, ha participado en la gestión y desarrollo de soluciones de mercados para clientes corporativos e institucionales, aportando un "profundo conocimiento" tanto del entorno local como de las dinámicas internacionales.