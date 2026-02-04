Bcas levanta 30 millones en una ronda liderada por MyInvestor

Equipo de la 'edtech' Bcas. - BCAS

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bcas, plataforma de financiación para estudiantes, ha cerrado una ronda de financiación de 30 millones de euros, que ha sido liderada en exclusiva por MyInvestor, según ha informado la empresa este miércoles en un comunicado.

"Esta ronda representa un hito clave para nosotros. Por un lado, valida nuestro modelo y, por otro, nos permite dar el siguiente paso en escala, diversificación de productos y poder abarcar toda la cadena de valor", ha afirmado el co consejero delegado y cofundador de Bcas, Bosco González del Valle.

La empresa espera tener un "crecimiento sostenido" del 50% anual, así como lograr la rentabilidad y estabilidad operativa con esta operación.

Con esta ronda, Bcas podrá seguir ofreciendo sus acuerdos de participación en ingresos (ISA) y lanzar su nueva línea de financiación a plazos. Además, aunque ahora mismo solo opera en España y Alemania, la previsión es expandirse por Europa una vez se logre el liderazgo nacional.

Desde su creación, Bcas ha financiado ya más de 3.800 estudiantes por un valor superior a 25 millones de euros. Para 2026 espera duplicar su tamaño y volumen de préstamos.