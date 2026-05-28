CNMV pide a Google y Meta vigilar el fraude financiero y avisa que ya multó a X por "incumplir sus deberes"

Archivo - El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso que desde el supervisor consideran que las plataformas "son una pieza fundamental en la lucha contra el fraude", pero ha instado a compañías como Meta y Google a cumplir con el marco legal existente.

"Desde la CNMV mantenemos una apuesta decidida de cooperación, en especial con Meta y Google, pero también exigimos que cumplan el marco legal existente, como muestra la sanción impuesta a la plataforma 'X' por incumplir sus deberes de colaboración", apuntó durante su segunda comparecencia en el Congreso como presidente de la institución.

Se refiere a la multa impuesta por la CNMV de noviembre de 2025 a Twitter con cinco millones de euros por incumplir las normas sobre publicidad de 'chiringuitos financieros'.

San Basilio ha recordado el refuerzo ejecutado del seguimiento supervisor sobre la difusión de contenidos para dar a conocer el marco normativo aplicable a los 'influencers' financieros ('finfluencers').

De esta manera, San Basilio ha explicado que la actividad de difusión de información financiera, recomendaciones de inversión o incluso asesoramiento personalizado a través de redes sociales "ha adquirido una relevancia creciente", especialmente entre inversores minoristas jóvenes.

Esta misma semana, el supervisor bursátil advertía a los 'finfluencers' en una guía que deben ser "prudentes" al hablar del criptoactivos en redes sociales y que en ningún caso deben utilizar este canal para difundir información falsa o engañosa sobre divisas digitales.

Respecto a la protección del inversor, la CNMV tramitó 1.273 reclamaciones en 2025, un 4% más que en 2024, recibieron un 21% más de consultas, hasta las 12.538, y afirmó que se mantiene como el supervisor europeo que más advertencias sobre entidades no autorizadas o chiringuitos financieros publican.