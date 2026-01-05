Los depósitos de hogares y empresas superan los 1,430 billones en noviembre, nuevo máximo histórico

Archivo - Fachada del Banco de España, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los depósitos bancarios de los hogares y empresas españoles se situaron en el mes de noviembre en 1,430 billones de euros, alcanzando su registro máximo de toda la serie histórica publicada por el Banco de España y que se inicia en diciembre de 1989.

En comparación con octubre, el aumento es de 24.138 millones de euros, mientras que en variación interanual el incremento es de 63.655 millones de euros.

El ahorro aumentó en el undécimo mes de 2025 tanto entre las familias como entre las empresas. En el caso de los depósitos de hogares, estos se situaron en 1,077 billones de euros, unos 10.064 millones de euros más que en el mes precedente. En variación interanual el ahorro acumulado en cuentas y depósitos se elevó en 48.522 millones de euros.

Entre las empresas, los depósitos atesoraban 352.682 millones de euros, 14.074 millones de euros más que en octubre, y 15.133 millones de euros más que en noviembre de 2024.

Sumando todos los depósitos de residentes en España, la cifra de ahorros aumenta hasta los 1,734 billones de euros, unos 32.100 millones de euros más que en octubre y 50.000 millones de euros más que en noviembre de 2024.

Además, el importe de los depósitos de los residentes en España, más el de los que están en el extranjero, se elevó por encima de los 1,8 billones de euros por primera vez en toda la serie histórica. En noviembre se incrementaron en 35.400 millones de euros frente a octubre y subieron en 65.800 millones de euros en comparación con el año anterior.