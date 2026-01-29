Deutsche Bank logra un resultado récord en 2025 con una mejora del 127% del beneficio

Archivo - 30 January 2025, Hesse, Frankfurt/Main: The Deutsche Bank logo is illuminated at the bank's headquarters as the company presents its annual figures for 2024. Photo: Andreas Arnold/dpa - Andreas Arnold/dpa - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Deutsche Bank, el mayor banco comercial de Alemania, registró un beneficio neto atribuido de 6.122 millones de euros en 2025, lo que representa una mejora del 127% sobre el resultado anotado por la entidad un año antes, según ha informado la entidad, que planea elevar un 50% el dividendo.

"Los resultados récord que obtuvimos en 2025 demuestran la solidez de nuestro modelo", afirmó Christian Sewing, consejero delegado de Deutsche Bnak.

La cifra de negocio neta de Deutsche Bank en el ejercicio alcanzó los 32.096 millones de euros, un 7% más que un año antes, incluyendo un avance del 9% en banca de inversión, hasta 11.541 millones, mientras que la banca corporativa facturó 7.400 millones, un 1% menos.

Asimismo, los ingresos del negocio de banca privada sumaron 9.665 millones, un 3% más, mientras que la gestión de activos reportó ingresos de 3.077 millones, un 16% más.

De su lado, la entidad alemana contabilizó en 2025 provisiones de 1.707 millones de euros, un 7% por debajo de la cifra correspondiente al año anterior, incluyendo un total de 395 millones en el cuarto trimestre, un 25% menos.

Entre octubre y noviembre, Deutche Bank obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.298 millones de euros, un 106% más que un año antes, mientras que la cifra de negocio neta aumentó un 7%, hasta 7.726 millones.

La ratio de capital de máxima calidad CET1 de la entidad al cierre del ejercicio era del 14,2%, por encima del 13,8% del cierre de 2024.

En el pasado ejercicio, los gastos no financieros de Deutsche Bank ascendieron a 20.700 millones de euros, en línea con la previsión del banco, lo que representa una disminución del 10% interanual, impulsada por una reducción del 86% en los costes no operativos, que reflejó en gran medida la no recurrencia de litigios específicos en 2024.

Durante 2025, la entidad realizó distribuciones de capital por valor de 2.300 millones de euros, un 50% más que en 2024. Estas incluyeron el dividendo de 2024 de 0,68 euros por acción (1.300 millones de euros) y recompras de acciones por valor de 1.000 millones de euros, lo que eleva las distribuciones acumuladas pagadas desde 2022 a 5.600 millones de euros.

A este respecto, la dirección de Deutsche Bank planea proponer en la junta general anual de mayo la distribución de dividendos de 1 euro por acción, equivalente a 1.900 millones de euros, lo que supone un aumento de aproximadamente el 50% respecto al correspondiente a 2024. Asimismo, el banco ha obtenido las autorizaciones habituales para 1.000 millones de euros en recompras de acciones adicionales.

De tal modo, las distribuciones de capital acumuladas entre los ejercicios 2021-2025, pagadas o por pagar en 2022-2026, alcanzarían los 8.500 millones de euros, superando el objetivo original del banco de 8.000 millones. En este sentido, el banco prevé realizar nuevas distribuciones de capital, sujetas a la autorización correspondiente, en el segundo semestre de 2026.