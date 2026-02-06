Escrivá afirma que el próximo presidente de la Fed tiene "unas credenciales muy elevadas"

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha afirmado que el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, es un académico reconocido, que tiene "una trayectoria muy larga en el mundo de los bancos centrales" y también experiencia fuera de él. "Por tanto, estamos ante una persona con unas credenciales muy elevadas, sin duda", ha señalado Escrivá.

En todo caso, el gobernador del Banco de España ha recordado, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, que el nombramiento de Warsh aún debe ser ratificado por el Senado de Estados Unidos.

Preguntado por cómo puede afectar a España la llegada de Warsh a la Fed para sustituir a Jerome Powell, Escrivá "ha rebajado esa posibilidad", pues se tiende a identificar a la Fed con su presidente, cuando se trata en realidad de un órgano colegiado de decisión.

"Aunque tendemos a identificar a la Reserva Federal con su presidente, es un órgano colegiado de decisión, igual que el Banco Central Europeo, donde las decisiones se toman en un comité donde hay 12 votos. El presidente dirige las reuniones, las conduce y busca los consensos, pero cada uno de los miembros tiene su voto y tiene su visión", ha subrayado.

El pasado 30 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal (Fed) para sustituir a Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Warsh, de 55 años, formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y era el gran favorito para relevar a Powell, con quien Trump ha mostrado abiertamente sus diferencias.

Ahora, Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones del Gobierno sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.