La gran banca española gana 34.000 millones de euros en 2025, un 7% más

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grandes bancos españoles lograron un beneficio neto conjunto de 34.000 millones de euros en 2025, con un incremento del 7,0% respecto a los 31.700 millones que obtuvieron en 2024, según los resultados anuales publicados por las entidades en las dos últimas semanas.

En conjunto, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter obtuvieron este beneficio de 34.000 millones de euros apoyados en la resiliencia de los ingresos, que se han mantenido estables gracias a la actividad comercial y a pesar del entorno de tipos bajos.

Los seis bancos presentes en el Ibex 35 también continuaron avanzando durante el pasado ejercicio en sus planes de contención de gastos, a través de la digitalización, lo que se ha traducido en una reducción generalizada de la ratio de eficiencia.

Como consecuencia, los grandes bancos españoles se han afianzado en sus niveles de rentabilidad, no vistos desde hace años, y están acelerando la remuneración de sus accionistas.

Por entidades, Banco Santander obtuvo un beneficio neto récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), apoyado en una buena evolución de los ingresos, destacando unas comisiones netas de récord, hasta los 13.661 millones de euros, tras avanzar un 5%. La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) fue del 16,5% excluyendo AT1.

Junto a sus resultados, la entidad presidida por Ana Botín también comunicó la compra del estadounidense Webster Bank por unos 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros) con el objetivo de lograr que la rentabilidad se impulse al 20% a cierre de 2028.

Además, dio inicio a una recompra de acciones de 5.000 millones de euros para completar el compromiso de realizar programas de compra de 10.000 millones a cargo de los resultados y del exceso de capital que tiene.

Por su parte, BBVA cerró 2025, año marcado por su OPA fallida a Banco Sabadell, con unas ganancias récord de 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. La rentabilidad alcanzó el 19,3% y el margen bruto se elevó un 4,1%, hasta los 36.931 millones de euros, incluyendo un incremento del 4% del margen de interés, hasta los 26.280 millones de euros, y un alza del 2,8% de las comisiones netas, hasta 8.215 millones de euros.

De su lado, CaixaBank informó el viernes 30 de enero de unas ganancias en 2025 de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024, gracias al fuerte crecimiento del negocio. La rentabilidad se situó en el 17,5% y la ratio de eficiencia, en el 39,4%.

El margen de intereses se redujo un 3,9%, hasta 10.671 millones, aunque mostró "una tendencia positiva", según la entidad, en la segunda mitad del año. Además, el margen bruto se elevó hasta los 16.270 millones, un 2,5% más.

En cuanto a Banco Sabadell, registró un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8% menos por impactos extraordinarios de 109 millones de euros en 2024. Sin este efecto, las ganancias habrían aumentado un 3,4%. La rentabilidad del grupo se colocó en el 14,3% al término del ejercicio, con la previsión de subir al 14,5% en 2026 sin tener ya en cuenta TSB, su filial británica, que va a pasar a formar parte de Banco Santander.

En este caso, los ingresos del negocio bancario (incluyendo margen de intereses y comisiones netas) bajaron un 2,5%, hasta 6.221 millones, con una caída del 3,7% del margen de intereses, hasta los 4.837 millones. Sin embargo, las comisiones netas se situaron en los 1.384 millones de euros, un 2% más, gracias, en particular, a los ingresos procedentes de la gestión de activos y de los seguros.

De su lado, Bankinter informó de un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior. El margen bruto fue de 3.047 millones de euros, un 5% más, mientras que el margen de intereses se contrajo un 1,8%, hasta los 2.237 millones de euros. El RoTE alcanzó el 20% y la ratio de eficiencia se redujo hasta el 36,09%.

Por último, Unicaja registró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, frente a los 573 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 10,3%. El margen de intereses cerró en los 1.495 millones de euros, un 1% más, y el margen bruto creció un 2,6%, hasta 2.095 millones. La ratio de eficiencia se elevó al 45,5%, mientras el RoTE se mantuvo en el 9,8%.

En este caso, el banco de origen andaluz anunció un aumento de su 'pay-out' del 60% al 70% y la posibilidad de destinar en 2026 y 2027 un 25% adicional de su beneficio a la remuneración, lo que supondría alcanzar el 95% de 'pay-out'.