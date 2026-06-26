El Ibex 35 cierra la semana con una subida del 0,40%, sin lograr mantener los 19.500 puntos

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la semana con una subida del 0,40%, hasta situarse en los 19.425,3 puntos, pese a que en los últimos días había logrado un nuevo máximo histórico alcanzando los 19.575 enteros, que no ha logrado mantener.

La sesión de este viernes se ha saldado con un descenso del 0,45% del principal selectivo de las bolsas y mercados españoles.

"Las dudas sobre el sector tecnológico han devuelto a los mercados una volatilidad que no se veía desde hace tiempo. Los inversores siguen en alerta ante la elevada concentración que han generado las subidas de los últimos años y la gran incógnita es si el movimiento actual representa una simple corrección o el inicio de una rotación más profunda", ha explicado el analista de XTB, Manuel Pinto.

"Este cambio de sentimiento ha favorecido una rotación hacia mercados con menor exposición al sector tecnológico. Uno de los principales beneficiados ha sido el Ibex 35, donde el buen comportamiento de las compañías ligadas al turismo, impulsadas por la caída del precio del petróleo, compensó el fuerte descenso de Indra tras la cancelación de varios proyectos europeos de defensa", ha proseguido.

En el ámbito internacional, OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, se inclinaría por demorar hasta el próximo año su salida a Bolsa en vez de dar el salto al parqué en la segunda mitad de 2026 ante la elevada incertidumbre que rodea al sector de la inteligencia artificial, según la prensa local.

Además, Volkswagen estaría planeando recortar hasta 100.000 empleos en los próximos cinco años a nivel mundial, así como el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania, según ha informado este viernes el medio germano 'Manager Magazin'.

En el ámbito empresarial nacional, este viernes las nuevas acciones de Arteche procedentes de su ampliación de capital han comenzado a cotizar en las Bolsas de Valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia.

También se ha conocido que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrará el próximo lunes una reunión en Bruselas con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y con los presidentes de BNP Paribas, Jean Lemierre, y de Société Générale, Slawomir Krupa.

De su lado, Izertis ha informado que ha suscrito un contrato de financiación sindicada con un sindicato formado por ocho entidades financieras por un importe total de 133,5 millones de euros y un plazo de seis años, con el objetivo de reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento, ha informado este viernes la consultora tecnológica.

En la jornada de este viernes, los mayores ascensos han sido los de Fluidra (+3,72%), Colonial (+1,24%), Iberdrola (+1,07%), Bankinter (+0,86%), Mapfre (+0,79%) y Acciona (+0,75%). Del lado contrario, se situaban ArcelorMittal (-3,24%), Sacyr (-1,79%), Enagás (-1,51%), Ferrovial (-1,40%) e IAG (-1,20%).

Los principales mercados europeos han evolucionado con caídas este viernes. Londres se ha dejado un 0,21%; París, un 0,55%; Fráncfort, un 1,29%; y Milán, un 1%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent descendía un 4,65% al cierre de la sesión europea, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se dejaba un 4,28%, hasta los 68,85 dólares.

El bono soberano español con vencimiento a 10 años ha cerrado la semana en el 3,343%, frente al 3,340% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo ha repuntado hasta 49,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,29% frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1401 dólares por cada euro.