El Ibex 35 pierde los 18.300 puntos tras caer un 1,16% en la media sesión, con el crudo en 94 dólares

Archivo - Paneles del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 retrodecía un 1,16% en la media sesión, hasta los 18.270,90 puntos, en una jornada marcada por una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y el recrudecimiento de los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, lo que ha llevado al precio del petróleo a rebasar de nuevo los 94 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía en la media sesión un 4,58%, hasta los 94,52 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 88,49 dólares tras subir un 5,53%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba más de un 3,37%, hasta los 40,08 euros por megavatio hora.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado la llegada este lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el martes las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

Sin embargo, el Gobierno de Irán ha recalcado este lunes que por ahora "no ha tomado una decisión" sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Pakistán y ha acusado a Washington de "no ser serio" en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones, que "contradicen" sus declaraciones en favor de sacar adelante un proceso de negociaciones.

Sobre esta cuestión, los analistas de Renta 4 recalcan que aún "no está aún claro si Irán acudirá a la mesa de negociaciones, mientras que Trump vuelve a amenazar con ataques a plantas eléctricas y puentes en caso de que no lleguen a un acuerdo".

Mientras, en España, la comisión del Congreso encargada de investigar el apagón registrado en el país el 28 de abril de 2025 iniciará sus comparecencias este lunes, escuchando a los principales directivos de las compañías eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola, a los que se interrogará con un formato pregunta-respuesta sin discursos.

En este contexto, Repsol encabezaba los avances en la media sesión (+2,79%), seguido de Enagás (+1,52%), Endesa (+1,06%), Naturgy (+0,97%), Acciona Energía (+0.92%) y Solaria (+0,86%).

Por contra, ArcelorMittal lideraba los descensos (-3,75%), seguido de Grifols (-2,78%), IAG (-2,74%), BBVA (-2,71%), Banco Santander (-2,30%) y Amadeus (-1,80%).

El resto de los principales parqués europeos también cotizan con descensos: el británico FTSE 100 pierde un 0,60%, el francés Cac 40 un 1,05%, el alemán Dax 30 un 1,34%, el italiano FTSE MIB un 1,32% y el Euro Stoxx 50 se deja un 1,33%.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,428%, frente al 3,389% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se sitúa en los 43,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se quedaba en tablas frente al dólar y se intercambiaba a 1,1764 'billetes verdes'.