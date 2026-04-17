El Ibex 35 roza los 18.200 puntos en la media sesión tras subir un 0,50%, con el petróleo en 96 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 avanzaba un 0,50% en la media sesión de este viernes, hasta los 18.180,40 puntos, en una jornada marcada por los precios del petróleo, que se sitúan en los 96 dólares, y las expectativas de nuevas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

La moderación del precio del Brent se produce ante las expectativas de nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán este fin de semana y tras el alto el fuego de diez días en el Líbano acordado con Israel, pero del que ya se están denunciando violaciones.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada que es "probable" que a lo largo de este fin de semana haya negociaciones con Irán tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní.

"Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo "increíble" porque Teherán "no puede hacer negocio".

Asimismo, ha asegurado que "podría viajar" a Islamabad si finalmente se alcanza un acuerdo y que puede que no sea necesario extender el alto el fuego. "Nos está yendo muy bien. Quizás suceda antes (de que expire). No estoy seguro de que vaya a ser necesario extenderlo", ha aseverado.

EEUU e Irán continúan los contactos, con mediación de Pakistán, para lograr el cese de las hostilidades y cerrar un acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la reapertura del estrecho, en plenos esfuerzos para concretar una segunda ronda de negociaciones que avance en el proceso tras la cita maratoniana del pasado sábado en Islamabad.

En el terreno empresarial español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la incoación de varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025.

En este contexto, Indra encabezaba las subidas (+1,45%) en la media sesión, seguida de Banco Sabadell (+1,32%), Banco Santander (+1,27%), Puig (+1,17%), Unicaja (+1,14%) e Inditex (+1,09%).

Por el contrario, los valores que más descendían son Cellnex (-1,92%), ACS (-1,56%), Enagás (-0,89%), Ferrovial (-0,80%), Repsol (-0,53%), ArcelorMittal (-0,51%) y Acciona (-0,33%).

El resto de parqués europeos cotizaba con ligeras subidas, a excepción del británico FTSE 100, que se dejaba un 0,08%. A su vez, el francés Cac 40 avanzaba un 0,56%, el alemán Dax 30, un 0,84%; el italiano FTSE MIB, un 0,84%; y el Euro Stoxx 50, un 0,67%.

Respecto al terreno de las materias primas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 96,22 dólares en la media sesión, un 3,18% menos, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 90,88 dólares después de retroceder un 3,90%.

Por su parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situaba en los 41,70 euros por megavatio hora, un 0,74% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,465%, frente al 3,477% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 45,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,10% frente al dólar, hasta registrar un tipo de cambio de 1,1793 dólares por cada euro.