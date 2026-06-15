Lagarde (BCE) celebra la "buena noticia" del acuerdo entre EEUU e Irán

11 June 2026, Hesse, Frankfurt_Main: European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde speaks during a press conference following a Governing Council meeting in Frankfurt am Main. Photo: Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/dpa - Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha considerado "una buena noticia" el acuerdo anunciado entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial, aunque ha advertido de que "la historia aún no ha terminado", en referencia a cuestiones como el uranio.

"Solo podemos celebrarlo, especialmente si supone la apertura y el desminado del estrecho de Ormuz", ha afirmado la banquera central de la zona euro en una entrevista con la emisora France Culture, donde ha subrayado que fue precisamente el cierre de este paso marítimo el que provocó un aumento de los precios de las materias primas y una considerable inestabilidad en el mundo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que el acuerdo con Irán incluye el levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz. "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump ha precisado que el estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán. "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Por otro lado, la presidenta del BCE ha justificado la subida de los tipos de interés anunciada la semana pasada por la institución por la posible aparición de efectos de segunda ronda ante el prolongado impacto de la crisis de Oriente Próximo en los precios de la energía y otras materias primas y el riesgo de su contagio al conjunto de la economía.

"Esto es lo que hemos empezado a observar", ha señalado Lagarde. "Un efecto indirecto de la inflación. Sin duda, hemos empezado a ver esto por todas partes desde hace varias semanas", ha comentado.

"Esto se conoce como el efecto de segunda ronda, y nuestra misión en el BCE es, en cuanto empezamos a detectarlo, tomar medidas inmediatas", ha explicado la francesa en relación con la decisión unánime del Consejo de Gobierno del BCE de subir 25 puntos básicos los tipos de interés, del 2% al 2,25%, en el caso del tipo de depósito.

Sobre este asunto, ha apuntado la importancia del indicador de la inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, así como del precio de los servicios, que incorpora un componente salarial significativo.

De este modo, Lagarde ha reiterado su defensa de la decisión del BCE para frenar la inflación "porque si la inflación se descontrola, volver a controlarla será mucho más difícil y costoso", añadiendo que una situación inflacionaria a largo plazo es inaceptable tanto para los consumidores como para las empresas.