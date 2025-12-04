Mirabaud prevé un 2026 de transición marcado por la política fiscal, la IA y la moderación monetaria

Archivo - FILED - 15 January 2014, Hesse, Frankfurt_Main: A large display in the stock exchange shows stock market prices. - Daniel Reinhardt/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los analistas y estrategas de Mirabaud AM han pronosticado este jueves en un informe que 2026 será un año de transición en el que los bancos centrales deberán equilibrar crecimiento y estabilidad de precios, los gobiernos gestionar las presiones fiscales y geopolíticas y las empresas adaptarse a la revolución tecnológica que supone la irrupción la Inteligencia Artificial (IA).

En su análisis de perspectivas macroeconómicas, los expertos han desgranado que Estados Unidos continuará operando bajo un entorno de "triple flexibilización" fiscal, monetaria y regulatoria, con un crecimiento resistente apoyado en la inversión en IA y el auge tecnológico en general, que ya han marcado la pauta de crecimiento en el presente 2025.

En este contexto, han previsto que el crecimiento del PIB de Estados Unidos se mantenga ligeramente por debajo del 2% en 2026, con el consumo como uno de los principales pilares, siempre que se mantengan los efectos riqueza.

Sin embargo, han advertido de que el mercado inmobiliario podría convertirse en un importante punto de tensión, ya que, pese al inicio de los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed), los tipos hipotecarios se mantienen elevados, por encima del 6%, debido al empinamiento del tramo largo de la curva de rendimientos.

Con el foco en la política monetaria, han indicado que esperan que la flexibilización de la Fed se mantenga moderada, con una tasa final cercana al 3%, en tanto que han considerado que solo una desaceleración económica pronunciada --escenario que no prevén, han apostillado-- podría dar lugar a recortes de tipos más agresivos.

También han apuntado que el cambio de liderazgo en Fed es otro de los factores a tener en cuenta.

En Europa, el crecimiento estará impulsado principalmente por la política fiscal, toda vez que los expertos de la firma han anticipado que la política fiscal de la eurozona sea expansiva en 2026, con un aumento del déficit agregado del 3,2% al 3,5% del PIB.

En ese sentido, sobre Alemania prevén un déficit récord del 4,75% del PIB por el aumento del gasto militar y en infraestructuras, mientras que Francia aspira a una consolidación moderada, aunque con un presupuesto aún incierto y vulnerable al riesgo político.

En el caso de Italia, podría salir del 'Procedimiento de Déficit Excesivo' antes de lo previsto gracias a mayores ingresos fiscales y un mejor control del gasto.

En general, la inversión pública en la eurozona podría alcanzar su nivel más alto desde la crisis financiera mundial, impulsada por los fondos europeos aún disponibles, con un crecimiento del 1,2%.

Sin embargo, han sostenido que el aumento de los costes de financiación reducirá el margen fiscal a partir de 2027 y que los déficits estructurales seguirán siendo una preocupación a largo plazo.

En este entorno, la premisa de Mirabaud para con el Banco Central Europeo (BCE) mantenga su actual postura monetaria en un contexto en el que, pese a que el crecimiento sorprenda al alza y la inflación se mantenga persistente en el sector servicios, otros factores como la fortaleza del euro, la desaceleración del crecimiento salarial y las tensiones comerciales actúan de forma desinflacionaria.

Fuera del mercado común, para el Reino Unido han esbozado una desaceleración del crecimiento en 2026 debido al debilitamiento del mercado laboral y a la incertidumbre fiscal, lo que mantendrá al Banco de Inglaterra (BoE) en una senda de recortes de tipos de interés pese a la apuesta del país por una estrategia comercial agresiva para compensar las pérdidas tras el 'Brexit'.

En China, la inversión pública y una política monetaria acomodaticia podrían impulsar, a juicio de la entidad, el crecimiento por encima de las expectativas en 2026, incluso cuando la implementación de la IA se enfrenta a limitaciones energéticas y de infraestructuras.

Incluso han apuntalado que, tras una moderada recuperación en 2025, el crecimiento del PIB chino podría superar el 4,7% si las inversiones públicas anunciadas se implementan con rapidez. En este contexto, han considerado probable que el Banco Popular de China mantenga una política expansiva centrada en consumo e inversión.

Con todo, han matizado que las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, especialmente en torno a las tierras raras y los componentes tecnológicos, seguirán siendo elevadas a pesar de la reciente flexibilización de la retórica.

Para los inversores, han añadido a modo de recomendación, el discernimiento será "esencial" para navegar en un entorno definido por la innovación, la volatilidad y la dinámica fragmentada del comercio mundial.