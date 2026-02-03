Nvidia, Rheinmetall o el S&P 500 lideran las opciones de inversión de los españoles, según Revolut

Archivo - FILED - 23 February 2024, US, Santa Clara: The logo of the chip company Nvidia can be seen at the headquarters in Silicon Valley. US chipmaker Nvidia has become the first company in history to surpass a $4 trillion market valuation, cementing it - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compra de acciones de la estadounidense Nvidia, de la alemana Rheinmetall o un fondo indexado al S&P500 se sitúan entre las opciones favoritas de inversión de los españoles, según ha informado este lunes el neobanco Revolut.

De acuerdo a los propios datos de clientes de la entidad financiera, Nvidia fue el valor estadounidense más negociado entre los clientes españoles. En el mercado europeo se posiciona Rheinmetall por el auge del sector de la defensa. Por otro lado, también destacada la inversión en fondos cotizados (ETF) indexados al S&P 500 de Estados Unidos.

"El ecosistema de inversión en España está madurando claramente: vemos a más personas invirtiendo desde edades más tempranas, adoptando nuevos hábitos y utilizando soluciones automatizadas para generar patrimonio a largo plazo", ha afirmado el responsable de Patrimonio y Trading para Europa de Revolut, Rolandas Juteika.

Desde que se lanzaron los planes de inversión en ETF con aportaciones automáticas, la inversión recurrente de los españoles alcanza los 61 euros mensuales. En este caso de nuevo los ETF del S&P 500 son los favoritos, con el 40% del total de operaciones.

A gran distancia, pero consolidándose como opción preferida para la diversificación global, se sitúa el iShares Core MSCI World con un 5% del volumen total.

En lo que se refiere a volumen de negocio para Revolut, durante 2025 elevó un 9% el número de inversores en España. De acuerdo a los datos sociodemográficos, el perfil medio del inversor español es el de un hombre de 34 años con una cartera de 4.400 euros.

Según los datos de la entidad, el 62% de los activos se concentra actualmente en fondos monetarios a través de sus 'Cuentas Flexibles'. El resto del capital tiene vocación internacional, con un 18% destinado a acciones estadounidenses y un 13% a ETF.